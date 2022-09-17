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Yüz tüyleri nasıl alınmalı? Yüz tüylerinden kurtulmanın en etkili 6 yolu!

17.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmiş zamanlardan bu yana vücudun farklı bölgelerindeki tüyleri almak amacı ile çeşitli epilasyon yolları deneniyor. Kadın erkek farketmeksizin pek çok kişi tarafından denenen epilasyon yöntemleri, çoğu zaman başarı ile sonuçlanıyor. Epilasyon işlemi, kişiyi rahatsız eden bölgelerdeki tüyler için rahatlıkla yapılabiliyor. Hiç şüphesiz en rahatsız olunan tüylerden biri de yüz bölgesinde çıkan tüyler. Peki, Yüz tüyleri nasıl alınmalı? Yüz tüylerinden kurtulmanın en etkili 5 yolu haberimizde...

Yüz tüyleri nasıl alınmalı? Yüz tüylerinden kurtulmanın en etkili 6 yolu!

Epilasyon işlemi özellikle yüz tüyleri için de sıklıkla tercih ediliyor. Yüzün belirli noktalarında bulunan tüyler, farklı epilasyon yöntemleri ile yok ediliyor ve tüysüz bir görünüm elde ediliyor. Bu noktada tercih edebileceğiniz çeşitli epilasyon yöntemleri bulunuyor. Siz de yüz tüylerinizden nasıl kurtulacağınızı merak ediyorsanız haberin devamını okumaya devam edebilirsiniz.

YÜZ TÜYLERİNİ ALMAK ZARARLI MI?

Doğru yöntemle ve özenli uygulamalarla alındığı takdirde yüz tüylerini almanın bir zararı yoktur. Yüz tüyleri koyu renkli, kalın ve uzunsa estetik olarak rahatsız edebileceği gibi makyaj yapmayı zorlaştırır, sürülen krem veya serumlar cilt yüzeyine daha az etki eder, cilt altına ise ulaşamaz. Bu nedenlerle çoğu kadın yüz tüylerini almayı tercih ediyor.

Tüy Dökücü Krem

Eğer yüz tüylerinizden acısız bir yöntem tercih ederek kurtulmak istiyorsanız tüy dökücü krem tam da size göre! Yüzde bulunan kaş, bıyık, yanak ve çene bölgelerine tüy dökücü krem sürerek tüylerinizden oldukça kısa bir süre içerisinde kurtulabilirsiniz. Tüy dökücü krem acısız bir yöntem olduğu için hassas ciltler için de oldukça ideal.

tüy dökücü krem

Ustura

Ustura yöntemi daha çok kaş bölgesinde tercih edilen epilasyon yöntemlerinden biri. Hatta ‘’kaş usturası’’ adı altında üretilen özel usturalar dahi piyasada mevcut. Tüyleri tek bir hizada keserek eşit boyda büyümesini sağlayan kaş usturası, yanak bölgesinde de sıklıkla tercih ediliyor.

yüz usturası

Yaylı Tüy Alma Aleti

Oldukça eski bir epilasyon yöntemi olan yaylı tüy alma aleti, özellikle bıyık bölgesinde sıklıkla tercih ediliyor. İlgili alet yapısı itibari ile tüyleri sıkıştırıyor ve böylelikle tüylerin kopmasını sağlıyor. Tüylerin kök kısmına müdahale etmeden epilasyon yapmanızı sağlayan bu alet, ciltte herhangi bir reaksiyona sebep olmuyor.

yaylı tüy alma aleti

Tüy Sarartıcı Krem

Eğer yüz bölgenizde fazla miktarda tüy bulunmuyorsa tüy sarartıcı kremleri tercih edebilirsiniz. Yüzünüzde bulunan tüylerin belirginliğini azaltan tüy sarartıcı kremler, tüylerin görünmesini ciddi oranda önlüyor.

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Ağda

Yüz tüylerini almak için tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir diğeri de ağda oluyor. Pek çok farklı ağda çeşidi bulunuyor. Hazır ve sıcak ağdalar ise en çok tercih edilen ağda çeşitleri arasında yer alıyor. Yüz tüylerinizi ağda ile almadan önce cildinizin temiz olması gerekiyor. Ağda işlemini yaparken yüzünüzü iyice gerdirmeli, ağdanın çok sıcak olmamasına özen göstermelisiniz.

ağda

Lazer Epilasyon

Yüz tüylerinden kurtulmanın en kalıcı yolu ise lazer epilasyon işlemi. Lazer epilasyon işleminde kılı üreten kök hücrelere lazer ışını gönderiliyor ve kök hücrelerin fonksiyonu bozuluyor. Böylelikle yüzde bulunan tüylerin bir daha büyümesinin önüne geçiliyor. Eğer siz de kalıcı bir çözüm arayışındaysanız lazer epilasyon seçeneğini tercih edebilirsiniz.

lazer

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ağda tüy dökücü lazer epilasyon tüy dökücü krem tüy sarartıcı ustura
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