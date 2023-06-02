Yüz tüylerinizi almadan önce tekrar düşünün! TikTok trendi cildini mahvetti

Dermaplaning tıraşa benzese de ölü cilt hücrelerini ve tüyleri ciltten sıyırmak için kullanılıyor. 2019 yılında TikTok'ta artan popülaritesi birçok kişinin dermaplaning uygulamasını denemesini sağladı. Gana'da yaşayan Regina Quaye, Kasım ayında yüzünde bulunan şeftali tüylerinden kurtulmak için 'dermaplaning'e başvurdu. 24 yaşındaki gencin yüzündeki tüylerden kurtulmaya çalıştıktan üç gün sonra ağrılı ve şiş sivilceler çıktı.

Quaye, cilt problemleri karşısında endişe yaşayarak hastaneye gitmeye karar verdi. Doktorlar cildini sakinleştirmesi için krem verdiler ve cildi normale döndü. Deneyimini TikTok'ta paylaşan Quaye, dermaplaning öncesi ve sonrası resimlerini gösterdi.

Quaye, "2021'de bir kez denedim ve aynı şeyleri yaşadım. Ama o sırada kullandığım yeni cilt bakım ürünleri yüzünden olduğunu sanıyordum." En son deneyimini anlatırken şunları ekledi: "Tıraş olduktan üç gün sonra cildim parlamaya başladı. Yüzümün şişmesine neden olacak kadar korkunç bir patlama yaşadım."

SADECE PROFESYONELLER TARAFINDAN YAPILMALI

Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe ve Kleopatra gibi ünlü güzellerin rutinlerinin bir parçası olarak yüzlerini tıraş ettikleri söylenirdi. Bununla birlikte cilt uzmanları, yüzdeki ince 'vellus' kıllarının 'kesinlikle normal' olduğunu ve mikroplakalama veya bıçaklama olarak da adlandırılan dermaplanlamanın yalnızca bir profesyonel tarafından yapılması gerektiğini söylüyor.

TÜYLERİN DAHA KALIN ÇIKMASINA NEDEN OLABİLİR

Ve bazı durumlarda dermatologlar, tüylerin daha kötü bir şekilde uzayabileceğini ve hafif sayılabilecek yüz tüylerinin daha kalın çıkabileceğini söylüyor. Diğer riskler arasında steril olmayan jiletlerden kaynaklanan enfeksiyon, cildin yaralanması ve pul pul dökülmeden dolayı güneş yanığına yol açan ışığa duyarlılık yer alıyor.

Danışman dermatolog Dr. Mary Sommerlad şunları söyledi: 'Son yıllarda evde dermaplaning'in popülaritesi arttı. Sosyal medya genellikle olumlu sonuçlar gösterse de, bir dermatolog olarak bunun gibi evde yapılan işlemler konusunda çok dikkatli davranırım. Dermaplaning, akne veya egzama gibi iltihaplı cilt rahatsızlıkları olanlar için de uygun değildir."





