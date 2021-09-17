Yüz yüze eğitimde endişelendiren haber: Öğrenciler her şeyi unutmuş

Koronavirüs nedeniyle 1,5 yıldır uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler 6 Eylül'de okullarına döndüler. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasıyla yeniden ders başı yaparken ilk 10 günlük sürede pandeminin izleri eğitim camiasında endişe yarattı.

SOSYAL VE FİZİKİ BECERİLERİNDE SORUN YAŞIYORLAR

Öğrencilerin sosyal ve fiziksel becerilerinde sorunlar yaşadığını belirten uzmanlar; okuma ve yazmayı unutmuş öğrenciler olduğunu, eski konuları hatırlamayanlar olduğunu ve sosyal ilişkilerinde ciddi sorun yaşayanların olduğunu belirtiyor.

OKUMA YAZMAYI UNUTANLAR VAR

Uzaktan eğitimde klavye kullanımı nedeniyle özellikle, okuma-yazma ve noktalama işaretlerinde ciddi sorunlar yaşayan öğrenciler; geçmiş dönemlerde işledikleri konuları da unutmuş durumda.

UZMANLAR UYARIYOR: TEKRAR DERSLERİ ŞART

Ev ortamındaymış gibi rahat tavırlarını sürdüren öğrencilerin, aylarca hareketsiz kaldıkları için çabuk yorulduklarına da dikkat çeken uzmanlar tekrar dersleri için müfredatın değişmesi gerektiğini savunuyor.

