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Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

23.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınav uygulamalarının tarihlerine ilişkin illere yazı gönderdi. Koronavirüs vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı ile sınav tarihleri yeniden düzenlendi. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar..

Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

Yüz yüze sınav tarihleri öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs vakalarının yayılım hızını önlemek amacı ile sınav tarihleri yeniden düzenlendi. Peki, lise yüz yüze sınavlar ne zaman olacak? İşte, güncel lise yüz yüze sınav tarihleri...

LİSE YÜZ YÜZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) illere yüz yüze sınav uygulaması hakkında yazı gönderdi. Korona virüs tedbirlerinde uygulanan esnetmenin ardından, vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı yeniden düzenleme getirildi.
Buna göre yüz yüze sınav tarihlerinde uygulanacak olan yeni düzenlemeler şöyle;

  • Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

  • Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs
    Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

  • Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

  • Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

  • Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

  • Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

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    sınav Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim
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