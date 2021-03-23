Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

Yüz yüze sınav tarihleri öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs vakalarının yayılım hızını önlemek amacı ile sınav tarihleri yeniden düzenlendi. Peki, lise yüz yüze sınavlar ne zaman olacak? İşte, güncel lise yüz yüze sınav tarihleri...
LİSE YÜZ YÜZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) illere yüz yüze sınav uygulaması hakkında yazı gönderdi. Korona virüs tedbirlerinde uygulanan esnetmenin ardından, vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı yeniden düzenleme getirildi.
Buna göre yüz yüze sınav tarihlerinde uygulanacak olan yeni düzenlemeler şöyle;
Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.
Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs
Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.
Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.
Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum