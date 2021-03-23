Yüz yüze sınavlar ne zaman? Lise sınavları ne zaman yapılacak? MEB açıkladı

Yüz yüze sınav tarihleri öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs vakalarının yayılım hızını önlemek amacı ile sınav tarihleri yeniden düzenlendi. Peki, lise yüz yüze sınavlar ne zaman olacak? İşte, güncel lise yüz yüze sınav tarihleri...

LİSE YÜZ YÜZE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) illere yüz yüze sınav uygulaması hakkında yazı gönderdi. Korona virüs tedbirlerinde uygulanan esnetmenin ardından, vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı yeniden düzenleme getirildi.

Buna göre yüz yüze sınav tarihlerinde uygulanacak olan yeni düzenlemeler şöyle;