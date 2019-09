YÜZDE 25 ZAM GELMİŞTİ ANCAK... TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI: YENİ ZAM İSTEYECEĞİZ

"İSTANBUL HALKIMIZIN HİÇBİR TEPKİSİ YOK"

Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını belirterek, “Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. 4 kişi taksi kullandığı zaman gideceği yer ortalama 5-10 kilometre olarak düşünürseniz 4 kişi metroyu, tramvayı, halk otobüsünü kullanmaz da taksiyi kullanırsa biz daha ucuz seyahat şansı tanıyoruz ve daha ucuz tarifeyle çalışıyoruz. İstanbul halkında taksiyi kullananlarda hep ucuz taksimetre tarifesi olduğunu söylüyor. Giderlerimiz nedir bunların bir matematik hesabını yapıyoruz. Her yıl giderlerimize yapılan zam oranında, enflasyon oranında zam hakkımız, almak da zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Beyin her yıl temmuz ayında taşıma ulaşım sektörüne zam yapılacak, tarifeler değişecek diye sözü var. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz. Yılın belirli bir ayı takvim olarak netleşirse her yılın o ayında da zam yapılır diye düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz" diye konuştu.