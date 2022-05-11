Yüzdeki istenmeyen gözeneklerden kurtulmanızı sağlayacak en etkili ürün önerileri

Geniş gözenek görünümü pek çoğumuzun yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Kullanılan yanlış ürünler, güneşin zararlı ışınlarına uzun süre maruz kalma, genetik ve kolajen azalması gibi durumlar gözenek problemine neden olabiliyor. Geniş gözenekleri çoğu zaman makyaj da kapatamıyor hatta gözenekler makyajın kötü görünmesine bile neden olabiliyor. Ancak her sorun gibi bu da çözümsüz değil! Doğru ürünleri kullanarak pürüzsüz cilt görünümü elde edebilirsiniz. Gelin, cildinizin kusursuz görünmesine yardımcı olacak ürünleri birlikte keşfedelim.

1. İlk adım: Dermokil Gül Özlü Gözenek Sıkılaştırıcı Yüz Temizleme Jeli

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Cilt bakımının ilk adımı cildi temizlemek olmalı. Geniş gözenek problemi olan bir cildiniz varsa mutlaka cilt tipinize uygun temizleme jeli tercih etmelisiniz. Birçok ürün arasında kararsız kaldıysanız Dermokil Gül Özlü Gözenek Sıkılaştırıcı Yüz Temizleme Jeli'ne şans verebilirsiniz. Gül özlü içeriği, cildinizi doğal nem dengesine kavuşturur hem de gözeneklerinizin küçülmesine ve sıkılaşmasına yardım eder. Güçlendirilen vitaminli formülü, cildinizdeki gözenekleri derinlemesine temizler. İçerisinde yer alan gliserin, cildinizin kurumasını önleyip gün boyu ihtiyaç duyduğu nemi sağlar. Ferahlatıcı etkisini çok seveceğiniz üründen maksimum faydayı alabilmek için temizleme jelini sabah ve akşam kullanmanız gerektiğini hatırlatalım.

2. Peeling olmadan olmaz: Yves Rocher Pure Menthe Peeling

Bakım rutininizde mutlaka cilt yapınız ve sorununuza uyacak bir peelinge yer vermelisiniz. Yves Rocher Pure Menthe-Gözenek Sıkılaştırıcı Derinlemesine Arındırıcı Peeling, kayısı çekirdeği ve selülozdan elde edilen mikro tanecikler sayesinde cildinize nazikçe peeling yapmanızı sağlar. %99 doğal içerik bulunan formülünde yer alan organik nane; cildinizi fazla sebum, ölü hücre ve kirlerden arındırır. Ürün, tıkanmış gözenekleri açarak mat ve pürüzsüz bir cilt görünümü sunar. Kullanımı oldukça kolay peelingi haftada 2 kez olmak üzere göz çevresi hariç yüzünüzün tamamına dairesel hareketlerle uygulayabilir, ardından ılık su ile durulayabilirsiniz.

3. 2'si 1 arada: MAY&CO. Peeling Serum

MAY&CO. Cilt Tonu Eşitleyici, Canlandırıcı, Gözenek Sıkılaştırıcı Peeling Serum; AHA ve BHA içeren formülüyle gözeneklerinizi sıkılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda cilt tonunuzu eşitlemeye de yardımcı olur. Bitkisel özlerle formüle edilen ürün, hem peeling hem de serum özelliği ile tıkanan gözeneklerinizi açar. Cildinizi daha canlı, parlak, yumuşak ve pürüzsüz görünüme kavuşturur. Ürünü temiz cildinize sadece akşamları uygulayıp cildinizde 10 dakika bekletmeniz ve ılık su ile durulamanız yeterli olur. Haftada en fazla 2 kere kullanabileceğiniz serumu uyguladığınız günlerde mutlaka güneş kremi kullanmanızı da öneririz.

4. Donuk cilt görünümünden kurtulun: The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı Ve Arındırıcı Tonik

Cildinizi temizledikten sonra kullanacağınız tonik, cilt probleminizle savaşmanıza ve mevcut sorunu hızlıca çözmenize yardımcı olur. Akşamları kullanabileceğiniz The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik; cildinizi makyaj, ölü deri, yağ ve kir gibi kalıntılardan arındırır. Geniş gözenek görünümünü azaltmakla kalmaz, aynı zamanda fazla sebumu dengeler ve cildi yenileyerek erken yaşlılık belirtilerini önlemeye destek olur. Sadece yağlı ya da karma değil tüm cilt tiplerinin tercih edebileceği toniği, temiz cildinize pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz. Sıkılaşmış gözeneklere ve pürüzsüz cilde kavuşmak işte bu kadar kolay!

5. Mucizevi etkiye hazır olun: WParis Çay Ağacı Yüz Toniği

Geniş gözenek probleminden 15 gün gibi kısa bir sürede kurtulmaya ne dersiniz? Eğer bu durum size hayal gibi geliyorsa WParis Çay Ağacı Yüz Toniği ile bu hayalin gerçekleşmesinin hiç de zor olmadığını söyleyelim. Sadece 15 günde âdeta mucizeler yaratan tonik, geniş gözeneklerinizi küçültmekle kalmaz, aynı zamanda cildinizi ölü hücre ve kirlerden arındırır. Ürün, sebum salınımını dengelediği gibi nem kaybını önleyip cildinizi aydınlatır. Bunlarla birlikte sivilcelerle savaşıp akne oluşumuyla mücadele eder. Günlük kullanıma uygun olan toniği temiz cildinize pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Etkisini arttırmak için parmak uçlarınızla cildinize hafif vuruşlar yapabilirsiniz.

6. Serumla gelen güzellik: Sinoz Gözenek Sıkılaştırıcı Serum

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Son yıllarda bakım rutinlerine eklenen ve "Şimdiye kadar neden kullanmadım ki?" dedirtecek serumlar ile geniş gözeneklerinize veda edebilirsiniz. Sinoz Gözenek Sıkılaştırıcı Serum, gözeneklerinizdeki kalıntıları temizler ve yenilerinin oluşmasını engeller. Ürün, hafif yapısı sayesinde cildiniz tarafından kolayca emilir ve yağlı bir his bırakmaz. Gözeneklerinizin küçülmesini sağlayarak pürüzsüz, ışıltılı ve daha canlı cilt görünümü sunar. Serum, cildinizin elastikiyetini arttırdığı gibi cilt tonu eşitsizliklerinizi gidermeye yardım eder. Düzenli kullanımda sebum salgısını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda cildinizin nem dengesini korur ve akne oluşumunu kontrol altına alır. Ürünü sabah ve akşamları temiz cildinize birkaç damla olacak şekilde masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

7. Cildinize ihtiyaç duyduğu nemi sağlayan: Bioderma Sébium Mat Control

Yağlı ve karma cilt tipleri de en az kuru ciltler kadar nemlendiriciye ihtiyaç duyar. Cilt bakımlarındaki yanlış ürün seçimi ise sebum salgısının artmasına, akne, sivilce ve geniş gözenek gibi cilt problemlerine neden olur. Bioderma Sébium Mat Control ise yüksek matlaştırma etkisiyle fazla yağı absorbe eder. Gözeneklerinizi sıkılaştırır ve sivilce oluşumunun önüne geçer. Tam 12 saat boyunca cildinizin ihtiyaç duyduğu nemi sağlar ve pullanmasını engeller. Geniş gözenek ve parlama sorunu için severek kullanacağınız bu kremi dilerseniz makyaj bazı olarak da tercih edebilirsiniz.

8. Maskelerden de destek alın: Garnier Skin Naturals Skin Naturals Kömürlü Kağıt Yüz Maskesi

Cilt problemleri için soruna yönelik bakım rutini oluşturmak ve doğru ürünleri rutine dâhil etmek gerekir. Bu nedenle maskeler de bakım rutinlerinde mutlaka yer almalı. Eğer uzun cilt bakımı ritüelinden hoşlanmıyor ve kolay uygulanan ürünleri kullanmayı tercih ediyorsanız Garnier Skin Naturals Kömürlü Kâğıt Yüz Maskesi'ne şans verebilirsiniz. Kâğıt maske, zengin içeriğiyle cildinizi arındırır, yoğun nem sağlar ve genişleyen gözeneklerinizin küçülmesine yardımcı olur. Kullanımı oldukça kolay olan maskeyi temiz yüzünüze yerleştirmeniz ve 15 dakika bekleyip çıkarmanız yeterli. Ürünün paketinde kalan solüsyonu dilerseniz masaj hareketleriyle cildinize yedirebilir, pürüzsüz cilt görünümünüzün keyfini çıkarabilirsiniz.