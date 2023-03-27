Yüzdeki kırışıklıkları geçirmek için botokstan daha etkili yöntemini paylaştı! Her evde bulunan yaşlılık karşıtı doğal çözüm

Kadınlar ciltlerinde meydana gelen değişimlerden dolayı yaşadıkları problemleri paylaşıyor. Ciltteki kırışıkları gidermek için botoks uygulamasını tercih eden kişi sayısı giderek artıyor. Botoks enjeksiyonları yüzdeki kasları gevşetmede, ince çizgileri ve kırışıklıkları düzeltmede etkili olsa da, kalıcı bir çözüm sunmuyor ve tedavi, takviye gerekmeden önce üç ila dört ay sürüyor. Yüzdeki kırışıklıklara doğal çözümler arayanlar için çeşitli maske tarifleri bulunuyor.

Bir TikTok kullanıcısı, muzu yüz bakımında olarak kullanmanın "Botoks'tan daha iyi" olduğunu iddia etti ve bir cilt bakımı uzmanı bu öneriye destek verdi. Shelly Bailey, muz kabuğunu yüz bakımı olarak kullandığını gösteren bir videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

BİLİMSEL KANITI YOK AMA SONUÇLAR ETKİLİ

"Yoğun talep üzerine geri döndü - ve elbette bilimsel bir kanıt yok, ancak sonuçları görüyorum, benim için oldukça etkili sonuçlar sağlıyor ve bunu sizinle tekrar paylaşmak istiyorum.Muz kabuğu ile cilt bakımı yapmak botokstan daha iyi! ”dedi.

EN UYGUN CİLT BAKIMI YÖNTEMİ

“Kendinize çok, çok, çok olgun bir muz alın ve muzu yüzünüze uygulayın. Soyduğunuz muz kabuğunu cildinize masaj yaparak sürün. Bu yöntem hayatınızda satın alacağınız en ucuz cilt bakımı" "Cildinize kullanacağınız muz kabuğu muz soğukken daha iyi hissettiriyor. Kabuğu tüm cildinize bu şekilde sürüyorsunuz.

Doğru, muz kabuğu Botox'tan daha iyi, iğrenç ama dudaklarını yalarsan tadı gerçekten güzel!"

MUZUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

"Muz kabuğunun cildinizde işe yaraması için bunu haftada bir veya iki kez yapacaksınız. Muzda sayamayacağım kadar çok vitamin - ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olur, iltihaplanma, şişkinlik ve kızarıklığa yardımcı olur.

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETİYOR

"30 dakika bekletiyorum ve kurumasına izin veriyorum, sonra çıkarıyorum. Ardından nemlendiriciler için normal rutinimi yapıyorum" diye açıkladı. "Ama sonuçları görüyorum ve bunun Botox'tan daha iyi olduğunu iddia ediyorlar! Rica ederim."

