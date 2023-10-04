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Yüzlerce göçmen böyle seyahat etti... Görenler şaşkına döndü...

04.10.2023 09:48 | Son Güncelleme:
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Yüzlerce göçmenin trenin üstünde ABD sınırına en yakın noktalara geldi. ABD'nin sınır güçlerine sığınma talebinde bulunmak amacıyla yola çıkan yüzlerce göçmenin trenin tepesindeki yolculukları görenleri hayrete düşürdü.

Yüzlerce göçmen böyle seyahat etti... Görenler şaşkına döndü...

Meksika sınır bölgesinde tren seferlerinin durdurulmasına rağmen, göçmenler ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentine gelmeye devam ediyor. Yüzlerce göçmen, ABD sınır devriyesine insani sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla yük trenleriyle bölgeye geldi.

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GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Meksika'nın Ciudad Juarez şehrinde Ulusal Göçmenlik Enstitüsü ekipleri ve polis, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan yüzlerce göçmenin ülkeye girişini engellemek üzere Rio Grande Nehri kıyılarında güvenlik önlemlerini arttırdı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika göçmen abd

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