Yüzlerce göçmen böyle seyahat etti... Görenler şaşkına döndü...

Meksika sınır bölgesinde tren seferlerinin durdurulmasına rağmen, göçmenler ABD sınırına yakın Ciudad Juarez kentine gelmeye devam ediyor. Yüzlerce göçmen, ABD sınır devriyesine insani sığınma başvurusunda bulunmak amacıyla yük trenleriyle bölgeye geldi.

GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEMLERİ ARTTIRDI

Meksika'nın Ciudad Juarez şehrinde Ulusal Göçmenlik Enstitüsü ekipleri ve polis, ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan yüzlerce göçmenin ülkeye girişini engellemek üzere Rio Grande Nehri kıyılarında güvenlik önlemlerini arttırdı. (AA)



