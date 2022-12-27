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  4. Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

27.12.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı Ilgaz'da bulunan bir devremülkte vatandaşlar fahiş aidat zammına isyan ettiler. 200 dolarlık yıllık aidat 1100 dolara çıkarıldı. 7 kat artan fiyatlar sonrasında iddiaya göre firma aidatını ödemeyenlerin devremülklerini daha yüksek bedel karşılığında başkalarına veriyor. Şu ana kadar 300 mağdurun olduğu belirtilirken konu yargıya taşındı.

Yüzlerce kişi mağdur! 7 kat arttı, 200 dolardan 1100 dolara çıkardılar

Son dönemde fahiş aidat artışlarına bir yenisi daha eklendi. Çankırı Ilgaz'da bir devremülkte yaşayanlar yıllık aidatların 200 dolardan 1100 dolara çıkarılmasına isyan etti. İddiaya göre firma aidatını ödemeyenlerin devremülklerini daha yüksek bedel karşılığında başkalarına veriyor. Firmanın türlü bahaneler öne sürdüğünü açıklayan vatandaşlar konuyu yargıya taşımış durumda.

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7 KAT ZAMLANDI

Adeta vurgun yediler, devre dışı kaldılar. İddiaya göre senelerdir kullandıkları devre mülklerin aidatı 7 kat zamlandı. Ilgaz'da bir devremülke üye olanların başı bugünlerde aidat problemiyle dertte. Devremülk üyeleri bu sene aidatlarını ödeyemedikleri için belki de bu sene kullanamayacaklar.

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DAHA YÜKSEK PARALARLA BAŞKALARINA VERİYORLAR

İddiaya göre o firma, aidatını ödemeyenlerin devremülklerini daha yüksek bedel karşılığında başkalarına veriyor. Vurgununa vurgun katıyor. Şu ana kadar 300'e yakın mağdur olduğu belirtilirken olayda son sözü mahkeme söyleyecek.

KARARA İSYAN ETTİLER

Devremülk sahibi Mehmet Bey, "200 dolar aidat ödüyorken 1100 dolara kadar yükselttiler. Bu sene bir el değişimi oldu, iflas etmişler, hırsızlık olmuş. Bunları bahane ederek bunun bedelini bize ödettirmeye çalışıyorlar" dedi. Bir başka devremülk sahibi ise firmanın zarar ettiklerini belirterek bu fiyatı istediklerini söyledi.

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Zam aidat

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