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Yüzlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti: Cinsel içerikli fotoğraf paylaşıp...

21.08.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da avukat Ahmet Erleblebici'nin (33) ofisine gelen dolandırıcılar, baro kimliğinin fotoğrafını çekip sosyal medyada adına sahte ara bulucu hesabı açtı. Kadın profiliyle erkeklerle cinsel içerikli fotoğraf paylaşıp, bu profilden kişilere ulaşan dolandırıcılar, "Konuştuğunuz kız 16 yaşında, bu eylem 'Çocuğun cinsel istismarı' suçuna giriyor. Bu suç uzlaştırmaya tabidir. Uzlaşmazsanız dava açılacak" diyerek para talep etti. Yüzlerce kişi aynı yöntemle milyonlarca lira dolandırıldı.

Yüzlerce kişiden milyonlarca liralık vurgun! Yöntemleri 'pes' dedirtti: Cinsel içerikli fotoğraf paylaşıp...

Adana'da 5 yıldır avukatlık ve ara buluculuk yapan Ahmet Erleblebici'ye ulaşanlar, kendisinin ara bulucu olarak atandığı, haklarındaki cinsel taciz davalarının gidişatını sordu. Erleblebici ise ara bulucu olarak bu kişilerle ilgili dava takip etmediğini belirtip, konuyu araştırdı. Erleblebici'nin araştırmasında, ofisine gelen kişi ya da kişilerin, ara bulucu ve baro kimliklerinin fotoğrafını çekip, sosyal medyadan dolandırıcılık yaptığını öğrendi.

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CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF PAYLAŞIP...

Dolandırıcıların, sosyal medyada kadın profiliyle erkeklerle cinsel içerikli fotoğraf paylaşıp, karşı taraftan da fotoğraflar gelmesi üzerine Erleblebici adına açılan bu profilden ulaştıkları kişilere, mesaj atıp para talep ettiği ortaya çıktı. Yüzlerce kişi bu yöntemle dolandırıldı, mağdurların ulaştığı avukat Erleblebici, suç duyurusunda bulundu.

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'50-100 BİN LİRA TALEP EDİYORLAR'

Günde onlarca şikayet telefonu aldığını dile getiren avukat Ahmet Erleblebici, "Ofisime giren kötü niyetli kişiler, ara bulucu kimlik kartımı, ruhsat fotoğrafımı ve kimliğimin fotoğraflarını çekmiş. İlk önce bir kadın profiliyle erkekleri tuzağa düşürüyor. Ondan sonra sohbet ve muhabbeti ilerletiyorlar. Konuşmayı cinsel içerikli fotoğrafların birbiriyle paylaşılmasına kadar ilerliyor. Ertesi gün benim adıma açılmış ara bulucu profili devreye girerek dolandırmaya çalıştıkları erkeğe, 'Konuştuğunuz kız 16 yaşında, bu yapmış olduğunuz eylem 'Çocuğun cinsel istismarı' suçuna giriyor ve bu suç uzlaştırmaya tabidir. Bu suç, ara bulucu olarak bana atandı. Eğer uzlaşmazsanız dava açılacak’ şeklinde bir konuşma gerçekleştirerek 50-100 bin lira civarında bir para talep ediyorlar. Eğer karşı taraf bu miktarı karşılamayacağını dile getirirse müstehcen fotoğrafları aile bireylerine göndermek ile tehdit ediyorlar" diye konuştu.

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'ÇOK CİDDİ BİR ÇETEYLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Konuyla ilgili, 3 ay önce şikayetçi olduğunu söyleyen Erleblebici, "Dolandırıcıların kaç kişi oldukları henüz belli değil ama dolandırdıkları para miktarı milyonlarca lira. Çünkü gün içerisinde ve devamında da birçok insan beni arıyor. Arayan mağdurların içerisinde 50 bin lira, 75 bin lira ve 100 bin lira kaptıran var. Çok ciddi bir çeteyle karşı karşıyayız. Sürekli telefon numarası değiştirerek insanları dolandırıyorlar. Bunun haricinde devamlı olarak IBAN numaralarını da değiştiriyorlar. Sadece bu faaliyetlerde de bulunmuyorlar" dedi.

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'CİNSEL SUÇLARIN HİÇBİRİ UZLAŞTIRMAYA TABİ DEĞİLDİR'

Uyarılarda bulunan Erleblebici, "Cinsel suçların hiçbiri uzlaştırmaya tabi değildir. Herhangi bir cinsel suçta hiçbir ara bulucu sizi aramaz. Ara bulucu sadece kamu düzeniyle alakalı durumlarda devreye girer. Eğer böyle bir mesaj gelirse ve böyle bir muhabbet dönerse vatandaşların inanmamasını tavsiye ediyorum. Konuyla alakalı çileden çıkmış durumdayım. İkinci olarak, vatandaşlar uyanık olsunlar, araştırsınlar. Yaşanan bir olay benzer şekilde yüzlerce kişinin başına gelmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Adana taciz

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