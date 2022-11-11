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Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

11.11.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da mezarlık görevlileri 'kışlık mezar' hazırlıklarına başladı. Kış günlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü ilde, 1 metreye ulaşan kar ve yaşanan şiddetli soğuklarda toprak donduğu için, belediye her yıl kış gelmeden önce yüzlerce mezar kazıyor. Gün boyu cenaze defni yapan belediye işçileri, boş kaldıkları zamanlarda kış için mezar kazarak şimdiden hazırlık yapıyor.

Yüzlerce mezar kazdılar! 'Şimdiden hazırlık yapıyoruz'

Erzurum'daki Abdurrahman Gazi ve Asri Mezarlığı'nda kepçelerle 800 mezar açıldı. Belediye işçileri de kazma ve küreklerle mezarları düzenledi.

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'TOPRAK DONUYOR, KAZMAK ÇOK ZOR OLUYOR'

Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte, kışın donan toprağın taş gibi olduğunu belirten Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Burası kar yağan bir şehir, kışın mezar açmak çok zor oluyor. Bunun için sonbaharda mezar yerleri hazırlamak bizim için büyük bir kolaylık oluyor. Çünkü zaman zaman aşırı kar yağma ve buz tutma dönemleri oluyor. Toprak donuyor, kazmak çok zor oluyor. Onun için sonbaharda belirli bir miktarda mezar yeri açarak hazır hale getiriyoruz. Ölüm elimizde olan bir şey değil, vakti, saati gelerek ölenler mutlaka defnedilecek. Bu yüzden şimdiden hazırlık yaparak kışın rahat etmiş oluyoruz. İsteriz ki kimse ölmesin. Ama hayat gelip bir an duruyor. Mutlaka bu vazifenin de yerine getirilmesi gerekiyor. Ayrıca vatandaş arzu ettiği zaman evinin önüne taziye çadırı kuruyoruz. Erzurum'da cenaze hizmetleri, vatandaşı sıkıntıya sokmadan sadece ölüm raporunu isteyerek geri kalan hizmetleri biz kendimiz yürütüyoruz" diye konuştu.

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'ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPIYORUZ'

Mezarlıkta kazma küreklerle çalışarak kepçenin açtığı mezarları düzelten işçilerden Salim Uğur ise, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Gün boyu cenaze defni yapıyoruz. Boş kaldığımız zaman da kışa hazırlık mezar kazıyoruz. Kışın don oluyor, mezar açmak zorlaşıyor, onun için şimdiden hazırlık yapıyoruz" dedi.

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(DHA)

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