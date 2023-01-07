HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yüzlerce yıllık ocaklarda pişiyor, saatler içinde tükeniyor! Gelenler yer bulamıyor: "Bu lezzeti başka yerde tatmadık"

Yüzlerce yıllık ocaklarda pişiyor, saatler içinde tükeniyor! Gelenler yer bulamıyor: "Bu lezzeti başka yerde tatmadık"

07.01.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yüzlerce yıllık ocaklarda haftada bir gün pişen kavurmalardan yemek için şehir dışından gelenler oluyor. Pazarda taze etler kavurmaya dönüştürülüyor ve kısa sürede tükeniyor. Tarihi mekana şehir dışından gelenlerin sayısı artarken, vatandaşlar sıra beklemek durumunda kalıyor. Bir vatandaş ise "Burada yenen etin lezzeti bir başka. Bu lezzeti başka yerde tatmadık" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce yıllık ocaklarda pişiyor, saatler içinde tükeniyor! Gelenler yer bulamıyor: "Bu lezzeti başka yerde tatmadık"

Gelenlerin yer bulamadığı kavurmacılar Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yer alıyor. İlçede yüz yıllardır hayvan pazarı kurulurken, pazarın yanındaki kapalı çarşıda ise kesilen taze hayvanlardan kavurmalar pişiriliyor. Doğal beslenen hayvanların etleri taze kesilip pişirildiği için çok lezzetli oluyor. 5 tane kavurmacının olduğu mekanın tarihi atmosferi ise ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

GELENLER SIRA BEKLİYOR, YİYEN LEZZETİNİ UNUTAMIYOR

Burada pişen etin lezzetinin ününü duyan çok sayıda vatandaş şehir dışından cuma günü kurulan pazara kavurma yemeye geliyor. Pazara o kadar yoğun ilgi var ki; gelen vatandaşlar sıra beklemek durumunda kalıyor. Burada kavurma yiyenler lezzetini unutamıyor ve tekrar gelmek için gün sayıyor.

AW798487_02

"BU LEZZETİ BAŞKA YERDE TATMADIK"

Buraya kavurma yemeye uzak mesafelerden geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın tarihi bir atmosferi var. Burada yenen etin lezzeti bir başka. Bu lezzeti başka yerde tatmadık. Buraya tekrar geleceğiz" dedi.

AW798487_05

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

"ÜNÜNÜ DUYUP ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER VAR"

Tarihi pazarda et pişiren işletme sahipleri ise, "Burası tarihi ve dualı bir çarşı. Yüzlerce yıllık geçmişi var. Buradaki dükkanların işletenler 3-4 kuşak işletmeciler. Her cuma günü onlarca kuzu kesilip pişiriliyor. Kısa sürede tükeniyor. Buranın ününü duyup şehir dışından kavurma yemeye gelenler var. Burada et yiyenler lezzetini unutamayıp tekrar tekrar geliyor" şeklinde konuştu.

AW798487_06

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler alarma geçti! Gizemli kan izlerinin arkasından varis çıktıEkipler alarma geçti! Gizemli kan izlerinin arkasından varis çıktı
Bakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyorBakan Kurum duyurdu! Yeni konut kampanyası geliyor
Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'Gelin erkek çıktı, ortalık karıştı! 'Seviyorum kime ne'
Anahtar Kelimeler:
Bursa kavurma

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Bu çiftin hayatı 'bir yalanla' kabusa döndü! "Gaflete düştük"

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Müge Anlı'yı bile çıldırtmıştı! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Mide bulandıran olay! Market çalışanı eğildiği sırada...

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

Gizem Memioğlu’nun son paylaşımı dikkat çekti!

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.