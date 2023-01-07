Yüzlerce yıllık ocaklarda pişiyor, saatler içinde tükeniyor! Gelenler yer bulamıyor: "Bu lezzeti başka yerde tatmadık"

Gelenlerin yer bulamadığı kavurmacılar Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yer alıyor. İlçede yüz yıllardır hayvan pazarı kurulurken, pazarın yanındaki kapalı çarşıda ise kesilen taze hayvanlardan kavurmalar pişiriliyor. Doğal beslenen hayvanların etleri taze kesilip pişirildiği için çok lezzetli oluyor. 5 tane kavurmacının olduğu mekanın tarihi atmosferi ise ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

GELENLER SIRA BEKLİYOR, YİYEN LEZZETİNİ UNUTAMIYOR

Burada pişen etin lezzetinin ününü duyan çok sayıda vatandaş şehir dışından cuma günü kurulan pazara kavurma yemeye geliyor. Pazara o kadar yoğun ilgi var ki; gelen vatandaşlar sıra beklemek durumunda kalıyor. Burada kavurma yiyenler lezzetini unutamıyor ve tekrar gelmek için gün sayıyor.

"BU LEZZETİ BAŞKA YERDE TATMADIK"

Buraya kavurma yemeye uzak mesafelerden geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Buranın tarihi bir atmosferi var. Burada yenen etin lezzeti bir başka. Bu lezzeti başka yerde tatmadık. Buraya tekrar geleceğiz" dedi.

"ÜNÜNÜ DUYUP ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER VAR"

Tarihi pazarda et pişiren işletme sahipleri ise, "Burası tarihi ve dualı bir çarşı. Yüzlerce yıllık geçmişi var. Buradaki dükkanların işletenler 3-4 kuşak işletmeciler. Her cuma günü onlarca kuzu kesilip pişiriliyor. Kısa sürede tükeniyor. Buranın ününü duyup şehir dışından kavurma yemeye gelenler var. Burada et yiyenler lezzetini unutamayıp tekrar tekrar geliyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

