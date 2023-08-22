Yüzlerinde maske, ellerinde orak! İlginç görüntülerin nedeni ise...

İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde, Kemal Karaman (27) ile Kübra Özyücel (26) çiftinin düğününden sonra, damadın arkadaşları tarafından düzenlenen eğlencedeki ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

YÜZLERİNDE MASKE, ELLERİNDE ORAKLA DAMADI KARŞILADILAR

Düğün sonrası, çiftin evinin önünde bekleyen arkadaşları, maske takıp, ellerine orak alarak damadı karşıladı.

Meşaleler de yakan grup, damat ve sağdıcına da beyaz çarşaf giydirdi.

Damat ve arkadaşları ilginç kostümleri ile çiftetelli oynayarak eğlenirken, o anlar da cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

(DHA)

