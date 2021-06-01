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Yüzme havuzları açık mı? Hamamlar ve saunalar açıldı mı?

01.06.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran’da sona eren yeni normalleşme kararlarının ardından ne olacağı merak konusuydu. 31 Mayıs Pazartesi günü toplanan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı ile ilgili olarak alınan yeni kararları paylaştı. Yüzme havuzları, sauna ve hamamlar ile ilgili olarak açıklama yapan Erdoğan, yeni kararları duyurdu.

Yüzme havuzları açık mı? Hamamlar ve saunalar açıldı mı?

Kabine toplantısının ardından İçişleri Bakanlığı da Haziran ayına ilişkin olarak yeni genelgeyi 81 il valiliklerine gönderdi. Erdoğan’ın açıkladığı yeni adımlarla beraber alınan kararların detayları da yayınlanan genelge ile paylaşıldı. Bu durumda birçok vatandaş; yüzme havuzu, sauna ve hamamların açılıp açılmayacağını merak ediyor.

YÜZME HAVUZLARI, HAMAMLAR VE SAUNALAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı genelgeye göre;

“14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

sinema

  • Sinema salonları,
  • Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
  • İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
  • Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
  • Lunaparklar ve tematik parkları,

1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

hamam

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."

Genelgenin tamamına ulaşmak için TIKLAYIN!

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İçişleri Bakanlığı

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