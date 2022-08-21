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  4. Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti: Denizde el bombası paniği! SAS ekipleri bölgeye sevk edildi

Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti: Denizde el bombası paniği! SAS ekipleri bölgeye sevk edildi

21.08.2022 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal sahiline yüzmeye gelen vatandaşlar kıyıdan 3 metre uzaklıkta el bombası olduğunu fark etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken SAS ekipleri de bölgeye geldi. Bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yüzmeye gelen vatandaşlar fark etti: Denizde el bombası paniği! SAS ekipleri bölgeye sevk edildi

İstanbul Kartal Sahili'nde serinlemek için denize girenler suyun yaklaşık 2 metre derinliğinde el bombası gördü. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar sürüyor.

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Dragos Sahili'nde, saat 14.00 sıralarında sahile yüzmeye gelenler, denizin yaklaşık 2 metre derinliğinde bir el bombası olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine deniz polisleri ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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SAS EKİPLERİ BÖLGEDE

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları denizde yer belirleme ve fotoğraflama çalışması yaptı. Denizde bulunan el bombasını imha etmek üzere bölgeye Sualtı Savunma Komandoları (SAS) sevk edildi.

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El bombasını gören bir kişi, "Suya girdik. Balıkları izliyorduk maske ve gözlükle. Suda el bombasını fark ettim. Pimi üzerinde, o çekip de attıkları mandalı tamamen bantlanmışlar. Ağabeyime söyledim. Girdi baktı teyit etti. Polisleri aradık. Polisler de sağ olsunlar hemen geldiler. Etrafı abluka altına aldılar" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kartal el bombası sas
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