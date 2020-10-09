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Yüzü korkunç bir şekilde yanan kadın kocasından onu terk etmesini istiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 09.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Melbourne kentinden ilkokul öğretmeni Halie Tennant kamp yaparken uyuyakaldıktan sonra kaza sonucu yanarak tanınmayacak hale geldi.

Yüzü korkunç bir şekilde yanan kadın kocasından onu terk etmesini istiyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan ilkokul öğretmeni Halie Tennant’ın hayatı 30 Mayıs 2020'de arkadaşıyla kamp yapmaya gitmesiyle değişti. Ateşin başında sandalyede uyuyakalan talihsiz öğretmen, kaza sonucu ateşin üzerine düşünce yüzünde korkunç yanıklar meydana geldi.

Aylarca hastanenin yoğun bakımında acı çeken genç kadın, birkaç ameliyat geçirdi. Yanan yerlerine deri yapıştırılan genç kadın, kocasına ondan ayrılmak isterse onu anlayacağını söyledi.

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Bu yılın başlarında evlenen çiftin sakin bir hayatı vardı. Öğretmen Halie Tennant’ın kampa gitme nedeni, nisan ayında düşük yapmasaydı. Arkadaşıyla birlikte kafa dağıtmak istediği için kampa giden kadın, kazayı hayatı için ikinci bir şans olarak gördüğünü söylüyor.

Halie’nin kocası, kadının bu teklifine asla diye cevap vererek, onula evli kalmak istediğini söyledi.

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