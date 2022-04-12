Yüzünüzdeki yağlardan sizi arındırıp tertemiz bir yüz elde etmenizi sağlayacak ürünler

Cildin sebum dengesi bozulduğunda gereğinden fazla yağ salgılamaya başlıyor. Oluşan yağ etkili bir şekilde temizlenmediğinde ise genişlemiş gözenek, sivilce ve siyah nokta gibi çeşitli cilt sorunları ortaya çıkıyor. Cildinize ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamanız için yağlı ciltlere özel geliştirilen bakım ürünlerini kullanmanız gerekiyor. Sabah ve akşam cildinizi jel ile temizleyip tonik sürmek ve haftada 1 kez kil maskesi uygulamaksa etkili sonuçlar almanızı sağlıyor. Siz de cilt bakım rutininize ekleyeceğiniz ürün arayışındaysanız gelin, listemizi birlikte inceleyelim.

1. Nazik ve etkili temizleme: Bioderma Sébium Foaming Gel

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Cildi fazla sebumdan arındırmak için sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere cildi su bazlı jelle temizlemek gerekiyor. Bioderma Sébium Foaming Gel, cildin yağ dengesinin düzenlenmesine yardımcı oluyor ve cildi derinlemesine arındırıyor. İçeriğindeki çinko sülfat ve bakır sülfat sayesinde cildi kurutmuyor. Cildin doğal dengesine özen göstererek etkili temizlik sunuyor. Günlük yüz ve vücut kullanımına uygun yıkama jeli, cildin pH dengesiyle uyumlu. Patentli D.A.F kompleksi sayesinde de cildin toleransını yükseltmeye yardımcı oluyor. Gözenekleri etkili şekilde temizleyen ürün, göz çevresinde de kullanılabiliyor.

2. Yağ ve sivilcelere elveda: Clinique Anti-Blemish Solutions Arındırıcı Tonik Losyon

Bakım rutininde cildinizi jelle temizledikten sonra tonikle silip ardından nemlendirme adımına geçmeniz gerekiyor. Clinique'in sivilce görünümünü azaltmaya yardımcı arındırıcı tonik losyonu, fazla yağlanmayı kontrol altına alarak cildin daha mat görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki salisilik asit ve asetil glükozamin, daha berrak, temiz görünüm için gözenekleri arındırıyor. Saccharina özü ve diğer dengeleyici bileşenler, ciltte aşırı sebum oluşmasını önlüyor. Silica ise fazla yağlanmayı dengeliyor ve mat görünüm sunuyor. Etkili sonuç için sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kere düzenli kullanmak gerekiyor.

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

3. Fazla sebumdan arınmış cilt için: Avène Cleanance Gel Nettoyant

Avéne Cleanance Gel Nettoyant, yağlı ve akneye eğilimli ciltler için uygun bir temizleme jeli. Sabun içermeyen formülü sayesinde cildi özenle temizliyor, saflık ve ferahlık kazandırmaya yardımcı oluyor. İçeriğindeki bitkisel aktifler, fazla sebumun düzenlenmesini sağlayarak cildi matlaştırıyor. Rahatlatıcı ve yatıştırıcı Avène temel suyu sayesinde anında rahatlık sağlıyor. Cildi kurutmadan nazikçe temizleyen yıkama jelini sabah ve akşam nemli cildinize uygulayıp köpürtmek, ardından iyice durulayıp cildinizi kurulamak yeterli oluyor. 400 ml'lik pompalı ambalajı ise oldukça pratik ve uzun süreli kullanım sunuyor.

4. Etkili arınma ve nemlendirme için: Bioderma Sébium Lotion

Bioderma Sébium Lotion, karma, yağlı ve akneye eğilimli ciltlerde gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı oluyor. 200 ml'lik şişedeki ürün, ciltteki sebum ve pH'ı dengelerken aynı zamanda içeriğindeki gliserin sayesinde 8 saat boyunca cildi nemlendiriyor. Fluidactiv patenti sayesinde ciltteki sebum kalitesini düzenlemeye, gözeneklerin tıkanmasını önlemeye ve cildin arındırılmasına destek oluyor. Sivilce karşıtı özelliğe sahip tonik, içeriğindeki salisilik asit sayesinde ciltte soyucu etki yaratıp cildin pürüzsüz görünmesine yardım ediyor. Ürünü pamuk yardımıyla ya da doğrudan parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulamanız mümkün.

5. Yağlı ciltlerin olmazsa olmazı: La Roche-Posay Effaclar Jel

Yağlı cildi kurutmadan nazikçe arındıran La Roche-Posay Effaclar Jel, kirleri ve sebumu temizleyerek cildin temiz, ferah kalmasını sağlıyor. Köpüren formdaki ürün, La Roche-Posay termal su içeriyor. Bu sayede cildi rahatsız etmeden nazik bakım sunuyor. Ürün, gözenekleri derinlemesine temizlediği için sivilce ve siyah nokta gibi problemlerin de büyük oranda azalmasına yardımcı oluyor. Akneye eğilim gösteren ciltlerde etkili temizleme jeli, hassas ciltlerin kullanımı için de uygun. Alkol içermiyor ve komedojenik değil. Ürünü deneyenlerin %84'ü ciltlerinin fazla sebumdan arındırdığını, %74'ü gözenekleri temizlediğini ve %84'ü rahatlık hissi verdiğini belirtiyor.

6. Güçlü içeriğiyle: The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik

The Purest Solutions Gözenek Sıkılaştırıcı ve Arındırıcı Tonik, cildin ölü deri, yağ, kir ve makyaj kalıntılarından arınmasına, gözenek görünümünün azalmasına, sebum salgısının dengelenmesine yardımcı oluyor. Gözenek problemi yaşan ve sebum dengelenmesine ihtiyaç duyan tüm cilt tipleri rahatlıkla kullanabiliyor. İçeriğinde bulunan %5 oranındaki glikolik asit, cilde hızlıca nüfuz ederek soyucu etki gösteriyor. Hücre yenilenmesini teşvik ederek cildin pürüzsüz, yumuşak ve nemli görünüm kazanmasını sağlıyor. AHA ve BHA ise cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin uzaklaştırılmasında olumlu işlev görüyor. Düşük pH'ı bulunduğu için hassas ciltlerin kullanması önerilmiyor. Ürünü gece cildinizi temizledikten sonra uygulamanız gerekiyor.

7. Mikro soyucu etkisiyle: La Roche-Posay Effaclar Mikro Soyucu Tonik

Ölü hücre, parlama, geniş gözenek, akne ve siyah nokta gibi cilt sorunları yaşıyorsanız sizin için çok uygun bir ürün önerimiz var! La Roche-Posay Effaclar Mikro Soyucu Tonik, tüm bu sorunları gidermek için en büyük yardımcılarınızdan biri olacak! Cildi kurutmadan fazla sebumu gideren tonik, içeriğindeki temizleyici maddeler ve LHA birleşimi sayesinde gözenekleri arındırarak sıkılaşmalarına yardımcı oluyor. Gliserin, kaygan dokusuyla cildi nemlendirerek temizliyor, termal su ise yatıştırıcı etki sunuyor. Ürünü kullanmak için cildinizi temizleyip kurulamanız, ardından pamuğu losyonla nemlendirip yüzünüze nazikçe uygulamanız yeterli oluyor.

8. Mıknatıs etkili: L'Oréal Paris Saf Kil Detoks Maskesi

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Cildinizi yağlardan arındırmak için rutininize eklemeniz gereken bir başka ürün çeşidi ise kil maskeleri. Cildinize uygulayacağınız maske ile fazla sebumdan arınmış, berrak bir cilde kavuşabilirsiniz. L'Oréal Paris Saf Kil Detoks Maskesi'nde 3 farklı saf kil bulunuyor. Ari kil, yoğun silikat içerdiği için cildi fazla yağdan arındırıp pürüzsüzleştiriyor. Montmorillonit kili, mineraller bakımından zengin olduğundan kusursuz cilt görünümüne kavuşmanıza yardım ediyor. Rhassoul kili ise cildi temizlemeye yardımcı elementler bakımından zengin. 3 saf kilin yanı sıra mıknatıs özelliği sayesinde kir ve pürüzleri çeken kömürün birleşimiyle oluşan maske, cildi kurutmadan detoks etkisi sağlıyor.

9. Kırmızı kilin gücü: Missha Amazon Red Clay Mask

Sırada kullananlar tarafından çok sevilen bir başka kil maskesi var. Missha Amazon Kili Maskesi'nin güçlü formülü, ciltteki fazla yağı emiyor ve gözenekleri arındırıyor. İçeriğindeki AHA ve BHA ölü hücrelerin atılmasına ve pürüzsüz cilt görünümüne kavuşmanıza yardım ediyor. Sebum dengesini sağlamak için gözenekli dokudan oluşan kil, genişlemiş gözeneklerin içindeki fazla yağı bulup emiyor. Bu yüzden ürünü uyguladığınızda gözenekler kırmızı renkte görünüyor. Kil maskesini haftada 1 ya da 2 kere temizlenmiş cildinize uygulayıp 10 dakika sonra arındırmanız gerekiyor.

10. Hızlı ve pratik: Beauty Formulas Yağ Emici Kağıt

Yağ emici kâğıtlar, yağlanma probleminden şikâyetçi olanlar için pratik ürünlerin başında geliyor. Özellikle yaz aylarında cilt çok hızlı yağlanıyor. Dışarıdayken cildinizi yağlardan arındırmak için yağ emici kâğıtlar yardımınıza koşuyor. Beauty Formulas Yağ Emici Kağıt, cildinizin her an taze ve temiz olması için hızlı, pratik bir yöntem sunuyor. Keten gibi doğal materyaller kullanılarak üretilen ince formdaki şeffaf mendili cildinizin parlayan bölgelerine tampon yapar gibi uygulamanız yeterli oluyor. Ürünle cildinizde makyaj varken bile pratik şekilde tüm sebumdan kurtulmanız mümkün.