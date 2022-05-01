Yüzünüzü tertemiz yapıp bakanı hayran bıraktıracak Bioderma yüz temizleme jeli kullanıcı yorumları

Ciltteki gözenekler etkili bir şekilde temizlenmediğinde karşımıza sivilce, siyah nokta ve genişlemiş gözenekler çıkabiliyor. Cildinizi kurutmayan ve tüm kirlerden arındıran bir temizleme jeli kullanarak, bu sorunları yaşamadan tertemiz cildinizin keyfini çıkarabilirsiniz. Sizler için Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli'nin özelliklerini, faydalarını ve kullanıcı yorumlarını derleyip ona benzer ürünleri listeledik. Haydi, merak ettiğiniz tüm soruları açığa kavuşturalım!

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli'nin özellikleri

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli, karma ve yağlı ciltler için özel olarak geliştirilmiş formüle sahip bir ürün. Günlük kullanıma uygun olan jel, yüz ve vücut için tercih edilebiliyor. Yağlı ve karma cilt tiplerinde sebum dengesinde oluşan değişikliklerden dolayı bazı cilt problemleri meydana gelebiliyor. Bioderma Sébium, ''Fluidactiv'' patenti sayesinde sebum dengesindeki düzensizliklere ve cilt problemlerine karşı savaşıyor. Yetişkin ve gençlerin kullanıma uygun olan jel, cildi çevresel faktörlere karşı korumayı hedefliyor. Ürünü hem günlük cilt temizliğiniz hem makyaj kalıntılarını temizlemek için kullanabilirsiniz. 500 ml'lik pompalı şişede gelen ürünün 200 ml'lik seçeneği de bulunuyor. Ürünün pompası kolayca kullanım imkânı tanıyor. Ciltten kolayca arınan jel yapıdaki Bioderma Sébium, cildinizi nazikçe ve derinlemesine temizliyor. İçeriğinde su, ginko biloba yaprağı özleri, laktik asit, parfüm ve koruyucu maddeler yer alıyor. Renklendirici madde, sabun ve paraben içermiyor. Ayrıca 5,5 pH değeri ile cilde kolaylıkla uyum sağlıyor. Ürünü her gün sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez nemli cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Cilt üzerinde köpüren ürünü bol su ile tamamen durulayabilirsiniz.

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli'nin faydaları

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli, ciltteki fazla sebum dengesinin düzenlenmesine yardımcı olurken cildi tüm kir ve kalıntılardan etkili olarak arındırıyor. Başta E vitamini olmak üzere içeriğindeki vitaminler sayesinde akne ve sivilce oluşumunu büyük oranda önlüyor. Laktik asit ise dengeleyici özelliğiyle cilt problemlerine karşı etkili bir sonuç sağlıyor. İçinde sabun barındırmadığı için temizleme işlemini nazikçe ve cildi kurutmadan yapıyor. Özel içeriği sayesinde cilt yüzeyindeki koruyucu tabakaya zarar vermiyor ve cildin doğal yağ dengesini koruyarak temizliği gerçekleştiriyor. NAOS prensibine bağlı olarak formüle edilen Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli, cildi gereğinden fazla tedavi etmeye çalışmak yerine cildin doğal mekanizmasını korumasını sağlıyor. Dış faktörler, cildin reaksiyon göstermesine ve hassaslaşmasına neden olabiliyor. Bioderma, patentli D.A.F. kompleksi sayesinde cildin tolerans düzeyini arttırıyor. Bioderma laboratuvarlarında geliştirilen özel formülü ile gözenekleri de tıkamıyor.

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli'ni kullananların yorumları

Bioderma yüz temizleme jeli kullanıcı yorumlarına genel olarak bakıldığında ürünün çok fazla kişi tarafından deneyimlenmesi ve yüksek puana sahip olması göze çarpıyor. Ürün, karma ve yağlı ciltler için uygun olan jellerden en çok denenenler arasında yer alıyor. Bioderma Yüz Yıkama Jeli kullananların büyük çoğunluğu üründen memnun kaldığını söylüyor. Ürünün yüzü temizleyip yumuşacık yaptığı, tüm kirlerden arındırdığı ve cilde canlılık kattığı öne çıkan yorumlar arasında yer alıyor. Aynı zamanda ürünün 500 ml'lik boyutunun uzun süreli kullanıma çok uygun olduğu da belirtiliyor. Bioderma Yüz Temizleme Jeli yorumlarında ürünü kullananların çoğunlukla dermatolog önerisi ile satın aldıkları ve yıllardır sadece bu ürünü tercih ettikleri göze çarpıyor. Köpüren yapıdaki ürünün cildi kurutmaması, sivilce yapmaması ve güzel kokması da en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Bioderma Yüz Temizleme Jeli kullananların olumsuz yorumlarında ise ürünün bazılarının beklentisini karşılamadığı ve diğerlerinden farkı olmadığı belirtiliyor. Aynı zamanda Bioderma mavi yüz yıkama jeli kullananların bazıları ürünün cildi kuruttuğunu söylüyor. Hassas ve nem kaybı yaşayan cilde sahipseniz ürünün ''Sensibio'' çeşidine göz atabilirsiniz çünkü Bioderma pembe yüz yıkama jeli kullananlar bu üründen oldukça memnun kaldığını ifade ediyor. Cildinizde leke problemi varsa Bioderma White Objective'i de inceleyebilirsiniz. Bioderma beyazlatıcı yüz yıkama jeli kullananlar da ürünün leke problemine çok iyi geldiğini belirtiyor.

Bioderma Sébium Yüz Temizleme Jeli'ne benzer ürünler

1. Vichy Normaderm Phytosolution Arındıcı Yüz Temizleme Jeli

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Vichy Normaderm Phytosolution, bitkisel kaynaklı içeriklerle zenginleştirilmiş formülüyle ciltteki sebumu azaltıp parlama karşıtı etki sağlıyor. Cildinizi kurutmadan tüm kiri temizleyecek bir ürün arıyorsanız bu temizleme jelini çok seveceksiniz. Cilt dostu olan bu ürünün mineraller ve probiyotik ile zenginleştirilmiş formülü günlük kullanım için oldukça uygun. Jel, dermatolojik kontrol altında test edilmesinin yanı sıra hipoalerjenik özelliğe de sahip.

2. La Roche-Posay Effaclar Jel Yağlı ve Akneye Eğilimli Cilt için Yüz Temizleyici

Yağlı ve akneye eğilim gösteren ciltler için özel olarak geliştirilen La Roche-Posay Effaclar Jel, yetişkin ve ergenlerin kullanımına uygun. Ürün, ciltteki kiri ve kalıntıları nazikçe temizleyerek cildi arındırıyor. Aynı zamanda gözenekleri tıkamıyor, cilde tazelik vererek tenin temiz ve yenilenmiş kalmasını sağlıyor. 5,5 pH değerine sahip La Roche-Posay Termal Su içeren ürün, hassas ciltliler tarafından da kullanılabiliyor. Üstelik komedojenik değil ve alkol içermiyor.

3. CeraVe Köpüren Temizleyici

CeraVe Köpüren Temizleyici, normal ve yağlıya dönük ciltlerde hem vücut hem yüz için kullanılabiliyor. Cildin koruyucu bariyerine zarar vermeden teni tüm yağ ve kirden arındırmaya yardımcı oluyor. Dermatologlar ile geliştirilen ürün; 3 temel seramid, B3 vitamini ve hyalüronik asit içeriyor. 3 temel seramid, cilt bariyerinin onarılmasına yardımcı oluyor. Niasinamid içerikli formülü ise cildi arındırıyor. Köpüren etkisi cildi nazikçe temizlerken tazelik hissi veriyor.

4. Celenes Termal Yüz Yıkama Jeli

Yağlı ve karma cilt tiplerine uygun olarak geliştirilen Celenes Termal Yüz Yıkama Jeli, formülündeki termal su ve bitkisel ekstratlar sayesinde cildi nazikçe temizliyor ve nemlendiriyor. İçeriğindeki salatalık ve limon özleri ise kırışıklıkları önlüyor, cildin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak teni besliyor. Tüm bunları yaparken cildin sebum dengesini bozmadan yağlanma karşıtı bir etki sağlıyor. Vegan olan ürün; paraben, parfüm ve alkol içermiyor.

5. Avene Cleanance Gel Nettoyant Yüz ve Vücut Temizleme Jeli

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Yağlı ve akneye eğilimli ciltler için uygun olan Avene Cleanance Gel Nettoyant, cildin pH değerini korumaya yardımcı oluyor. Sabun içermeyen formülü sayesinde cildi özenle temizliyor, tene saflık ve ferahlık kazandırmaya katkıda bulunuyor. Bitkisel aktifleri ise sebum fazlalığını düzenleyip cildi matlaştırmaya katkıda bulunuyor. Ürünü her gün sabah ve akşam hem yüz hem vücudunuza uygulayabilirsiniz.

6. Farmasi Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yağı Yüz Yıkama Jeli

Farmasi Dr. C. Tuna Çay Ağacı Yağı Yüz Yıkama Jeli, yağlı ve akneye eğilimli cilt tiplerinin kullanımına uygun bir ürün. Özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde cildi kurutmadan fazla yağlardan arındırıyor. Kiri nazik ama etkili bir şekilde temizliyor. İçeriğindeki çay ağacı yağı ile ciltteki lekeler için renk açıcı bir etki gösteriyor. Antiseptik özelliği sayesinde de sivilce gibi cilt problemleriyle savaşmaya yardımcı oluyor.