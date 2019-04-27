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Yüzyılın Anlaşması'na karşı Hamas'ın vizyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, yeniden bir ulusal birlik oluşturulmak üzere tüm Filistinli taraflarla derhal görüşmeye hazır olduklarını söyledi - Heniyye: "Tüm Filistinli grup ve örgütlerden oluşan güçlü ulusal birlik hükümeti kurulması gerekiyor"

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü için öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" adı verilen plana karşı Hamas'ın vizyonunu açıkladı.

Gazze Şeridi'nde Filistinli grupların temsilcileriyle "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Birlik Halinde" adı verilen toplantıda konuşan Heniyye, yeniden bir ulusal birlik oluşturulmak üzere tüm Filistinli taraflarla derhal görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

İsmail Heniyye, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı koyabilmek için Filistin ulusal birliğinin yeniden sağlanması ve önceden imzalanmış uzlaşı anlaşmalarının tümüne bağlı kalınması gerektiğini belirtti.

"Ulusal birliği sağlamaya yönelik hiçbir görüşmeye karşı vetomuz yoktur." diyen Heniyye, Hamas'ın istisnasız tüm ulusal taraflarla acil olarak görüşmeler yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

İsmail Heniyye, bölünmüşlüğün sonlandırılması için "Tüm Filistinli grup ve örgütlerden oluşan güçlü ulusal birlik hükümeti kurulması gerekiyor." dedi.

- FKÖ yeniden dizayn edilmeli

Filistinli örgütlerin genel sekreterlerinin bir araya gelmesi için acil çağrı yapılmasını isteyen Heniyye, Filistin Kurtuluş Örgütünün (FKÖ) tüm vatanperver grupları içine alacak şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

İsmail Heniyye, başında bulunduğu hareketin FKÖ'ye alternatif sunmadığını, ancak tüm Filistin halkının evlatlarını bir arada tutan bir adres olarak güçlü olmasını istediğini söyledi.

- İçeride ve dışarda halk kongreleri

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı Heniyye, bu planla mücadele için Gazze, Batı Şeria ve Filistin dışında Yüzyılın Anlaşması'na karşı halk kongreleri düzenlenmesi gerektiği de belirtti.

- Oslo süreci sonlandırılmalı

İsrail ile FKÖ arasında 1993'te imzalanan Oslo Barış Anlaşması sürecinin sonlandırılmasının zorunlu olduğunu vurgulayan Heniyye, buna karşın yeni bir alternatif süreç üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti.

Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme girişimlerine işaret eden İsmail Heniyye, Filistin'e büyük zarar vermesi nedeniyle İsrail'le tüm normalleşme şekillerinin durdurulması gerektiğini, bunun, ABD yönetimine planlarını uygulama konusunda cesaret verdiğini ifade etti.

- İslam dünyasından Filistin'e güçlü destek

Heniyye, İslam dünyası ve Arap ülkelerinin Filistin halkını destekleyen güçlü adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

İsmail Heniyye, Hamas Hareketi'nin "Gazze'de veya Gazzesiz bir Filistin devleti kurulmasına, Kudüs'ten veya geri dönüş hakkından vazgeçilmesine, Ürdün'de alternatif bir ülke kurulmasına karşı olduklarının altını çizdi.

Medyada, "Yüzyılın Anlaşması" adıyla bilinen ABD'nin hazırladığı Orta Doğu barış planının detayları gelecek haziran ayında açıklanacak.

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