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  4. Yüzyıllardır uyuyan Fagradalsfjall Yanardağı faaliyete geçti

Yüzyıllardır uyuyan Fagradalsfjall Yanardağı faaliyete geçti

20.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradalsfjall Yanardağı, 781 yıl sonra lav püskürtmeye başladı. İzlanda Meteoroloji Ofisinin Facebook'tan yayımladığı ilk görüntülerde, Fagradalsfjall'da küçük patlamaların meydana geldiği ve lavların bölgede iki yönde yayıldığı görüldü.

Yüzyıllardır uyuyan Fagradalsfjall Yanardağı faaliyete geçti

Bölgede zıt yönde ilerleyen lavların, yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki başkent Reykjavik'ten görüldüğü belirtildi.

Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıl aradan sonra ilk kez volkanik patlama meydana geldiği aktarıldı.

Acil durum yetkilileri, patlamanın yerleşim yerlerine uzak bir vadide gerçekleşmesi nedeniyle tahliye yapılmasının beklenmediğini ifade etti.

PATLAMANIN HABERCİSİ DENİLMİŞTİ

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu. Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

(AA)

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