HABER

Zabıtadan dilenci operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:39 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.Son zamanlarda özellikle şehir merkezi ve sahil bölgelerinde kaldırım işgâlleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimleri ile halkın takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine dilencilere yönelik operasyonlarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Zabıtadan dilenci operasyonu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.
Son zamanlarda özellikle şehir merkezi ve sahil bölgelerinde kaldırım işgâlleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimleri ile halkın takdirini kazanan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine dilencilere yönelik operasyonlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bilhassa yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi, tarihî çarşı ve hanlar bölgesi ile cami önlerinde vatandaşların merhamet duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik operasyonlarda son 3 günde 50’den fazla dilenci yakalandı. Acemler’deki Zabıta Dâire Başkanlığı’na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından da üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa’daki dilencilerin büyük bölümünün Adana, Çanakkale, Karacabey ve Mustafakemalpaşa’dan geldikleri belirlenirken, dilencilerin üzerinden de yaklaşık 600 TL para çıktı. Kabahatler Kanununa göre haklarında cezaî işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu. Kaldırım işgâlleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Zabıtadan dilenci operasyonu

Zabıtadan dilenci operasyonu

Zabıtadan dilenci operasyonu

Zabıtadan dilenci operasyonu

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
CHP heyetinden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesine ziyaretCHP heyetinden Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ailesine ziyaret
Özhaseki, Ağrı’da esnaf ziyaretinde bulunduÖzhaseki, Ağrı’da esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.