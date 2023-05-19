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  4. Zafer Partisi'nin acı günü! Ümit Özdağ duyurdu: Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Zafer Partisi'nin acı günü! Ümit Özdağ duyurdu: Ceren Gürkan hayatını kaybetti

19.05.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan trafik kazasında hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından duyurdu. Özdağ, paylaştığı mesajında "Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Zafer Partisi'nin acı günü! Ümit Özdağ duyurdu: Ceren Gürkan hayatını kaybetti

Zafer Partisi, kahreden ölüm haberiyle sarsıldı. Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı Ceren Gürkan geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Acı haberi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Özdağ "Zafer Partisi basın danışmanı ve milletvekili adayı sevgili kardeşim Ceren Gürkan dün gece geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmiştir. Ceren Gürkan’ın ailesine ve bütün Zafer Partisi camiasına başsağlığı, Ceren kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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trafik kazası Zafer Partisi

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