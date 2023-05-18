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Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Ümit Özdağ canlı yayında duyurdu

18.05.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine kilitlenirken, ilk turda yüzde 5,17 oy alan Ata İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusu oldu. İttifak üyesi Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı bir canlı yayında kritik gelişmeyi duyurdu. Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarın görüşeceklerini, ardından ise Sinan Oğan'ın da katılacağı ayrı bir görüşme daha yapacaklarını açıkladı.

Sinan Oğan ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşecek mi? Ümit Özdağ canlı yayında duyurdu

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek olan 2. tur seçim yarışı öncesinde ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın hangi adayı destekleyeğine ilişkin kararını 19 Mayıs'ta kararını açıklaması bekleniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Flash TV'de katıldığı canlı yayında seçimlerle ilgili açıklamalar yaptı.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME DE OLACAK

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün telefonda görüştüğünü yarın ise yüz yüze görüşeceklerini açıkladı. Özdağ, "Yarın bende görüşeceğim, Kemal Bey ile telefonda görüştük bugün. Bunlar normal şeyler. Saati belli değil henüz, sonra birlikte (Sinan Oğan) görüşülecek. Önce tek tek, sonra birlikte olur" dedi.
özdağ
Özdağ, "Biz şu anda bir tarafa meyil yok bir görüşme süreci var. Bizim ne söyleyeceğimizi defaatle konuştuk. Biz değerlendirmelerimizi yaptık tabanımızla da görüşmeler devam ediyor. Sırtımızda gerçekten büyük bir yükle karşı karşıyayız. Türkiye'nin kilitlenmesine ve zaten sağlıksız olan bir zeminde devam etmesine kendi imkan ve kabiliyetlerimiz ölçüsünde izin vermemeye çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

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