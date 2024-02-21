HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Zafer Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı! Azmi Karamahmutoğlu "1990'lı yıllardan sonra ilk" diyerek açıkladı: Tablo enfest!

Zafer Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı! Azmi Karamahmutoğlu "1990'lı yıllardan sonra ilk" diyerek açıkladı: Tablo enfest!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2024 07:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul seçim sonuçları şimdiden merak konusu oldu. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken, İstanbul'da son durum yakından takip ediliyor. Muhalefetin birçok adayla girdiği seçimlerde "Zafer Partisi ne kadar oy alır?" sorusuna da yanıt aranırken, İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, son oy oranını açıkladı. İddialı ifadeler kullanan Karamahmutoğlu, 1990'lı yılların ardından bir ilkin yaşandığını belirtirken "Sahada gördüğüm tablo ise enfest" diye konuştu.

Zafer Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı! Azmi Karamahmutoğlu "1990'lı yıllardan sonra ilk" diyerek açıkladı: Tablo enfest!

Yerel seçimlere yaklaşık bir ay gibi bir süre kalırken, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gözler şimdiden İstanbul seçimlerine çevrilmişken, Karamahmutoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

ZAFER PARTİSİ'NİN İSTANBUL'DAKİ OY ORANI

İstanbul'daki oy oranını açıklayan Karamahmutoğlu' "Yüzde 10'la başladık. Şubat ayı sonunda gelecek olan yoklamalar ise daha sağlıklı bir bilgi verir" dedi.

fsdsg

"1990'LI YILLARDAN SONRA BİR İLK"

1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün saldırıları sonrası milliyetçi hareketlere özellikler gençlerin kitleler halinde katılımı olduğunu belirten Karamahmutoğlu, o dönemden sonra ilk kez böyle bir durumun yine olduğunu savundu.

fgdsgsg

"GÖRDÜĞÜM TABLO ENFEST"

"Sahada gördüğüm tablo ise enfest" ifadesini kullanan Karamahmutoğlu, şunları söyledi;

"Gençlik, Ümit Özdağ ile bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruyor. Bu sebeple de bir yönelim var. Sahaya indiğimde görüyorum ki 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminden bu çocuklar mutlu değiller. Buna itirazları var."

dsgdsg


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden talimat verdi! ABD’den çok konuşulacak Rusya kararıBiden talimat verdi! ABD’den çok konuşulacak Rusya kararı
Eros'u dakikalarca tekmeleyip öldürmüştü! Bakan Tunç yeni gelişmeyi duyurduEros'u dakikalarca tekmeleyip öldürmüştü! Bakan Tunç yeni gelişmeyi duyurdu
İlber Ortaylı, skandal sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: 'Bunu da söylemezdim de artık söyledim'İlber Ortaylı, skandal sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: 'Bunu da söylemezdim de artık söyledim'
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Zafer Partisi Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Sürücüleri böyle uyardı: Böyle ceza olmaz! Ödemeyin!

Sürücüleri böyle uyardı: Böyle ceza olmaz! Ödemeyin!

Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcuyu açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor'a gelecek dünyaca ünlü eski futbolcuyu açıkladı

Yer: Antalya! 'Aynı odada iki erkek kalamaz' diyerek rezervasyonları iptal edildi

Yer: Antalya! 'Aynı odada iki erkek kalamaz' diyerek rezervasyonları iptal edildi

Eros'u dakikalarca tekmeleyip öldürmüştü! Bakan Tunç yeni gelişmeyi duyurdu

Eros'u dakikalarca tekmeleyip öldürmüştü! Bakan Tunç yeni gelişmeyi duyurdu

İBB haberleri yapıyorlardı! O paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı! Murat Kurum'un ekibinden açıklama geldi

İBB haberleri yapıyorlardı! O paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı! Murat Kurum'un ekibinden açıklama geldi

İlber Ortaylı, skandal sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: 'Bunu da söylemezdim de artık söyledim'

İlber Ortaylı, skandal sözlerin ardından yaptığı konuşmayı açıkladı: 'Bunu da söylemezdim de artık söyledim'

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.