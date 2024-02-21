Zafer Partisi'nin İstanbul'daki oy oranı! Azmi Karamahmutoğlu "1990'lı yıllardan sonra ilk" diyerek açıkladı: Tablo enfest!

Yerel seçimlere yaklaşık bir ay gibi bir süre kalırken, Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı ve Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, katıldığı canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gözler şimdiden İstanbul seçimlerine çevrilmişken, Karamahmutoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi.

ZAFER PARTİSİ'NİN İSTANBUL'DAKİ OY ORANI

İstanbul'daki oy oranını açıklayan Karamahmutoğlu' "Yüzde 10'la başladık. Şubat ayı sonunda gelecek olan yoklamalar ise daha sağlıklı bir bilgi verir" dedi.

"1990'LI YILLARDAN SONRA BİR İLK"

1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün saldırıları sonrası milliyetçi hareketlere özellikler gençlerin kitleler halinde katılımı olduğunu belirten Karamahmutoğlu, o dönemden sonra ilk kez böyle bir durumun yine olduğunu savundu.

"GÖRDÜĞÜM TABLO ENFEST"

"Sahada gördüğüm tablo ise enfest" ifadesini kullanan Karamahmutoğlu, şunları söyledi;

"Gençlik, Ümit Özdağ ile bir öğretmen-öğrenci ilişkisi kuruyor. Bu sebeple de bir yönelim var. Sahaya indiğimde görüyorum ki 22 yıllık AK Parti iktidarı döneminden bu çocuklar mutlu değiller. Buna itirazları var."







