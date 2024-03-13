Zafer Partisi'nin seçim çadırı yakıldı! Ümit Özdağ: 'Biliyoruz ama zamanı var'

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına silahlı saldırı düzenlenmişti. Arnavutköy'de yaşanan olayda şoför, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

ZAFER PARTİSİ'NİN SEÇİM ÇADIRI YAKILDI

Bu sefer de Zafer Partisi'nin Kartal'da bulunan seçim çadırı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Konuyla ilgili Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan açıklama geldi.

ÖZDAĞ: 'BİLİYORUZ AMA ZAMANI VAR'

Sosyal medya hesabından olayın görüntülerini de paylaşan Özdağ "Biliyoruz ama zamanı var…" dedi.

Biliyoruz ama zamanı var… https://t.co/SNGTfpZFCz — Ümit Özdağ (@umitozdag) March 12, 2024

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