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Zafer Partisi yeniden ittifak yapacak mı? Ümit Özdağ'dan canlı yayında yerel seçim açıklaması: Önümüzdeki 10 ay içerisinde...

04.07.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapacağı iddia edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ canlı yayında açıklamalar yaptı. CHP ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için yaptıkları ittifakın 28 Mayıs'ta bittiğini ifade eden Özdağ, "Yerel seçimde Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak ve mücadele etmek için hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 10 ay içerisinde değişik siyasi ortaklıklar olabilir mi? Olur tabi. Biz bunların içinde olabilir miyiz teorik olarak mümkündür" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi yeniden ittifak yapacak mı? Ümit Özdağ'dan canlı yayında yerel seçim açıklaması: Önümüzdeki 10 ay içerisinde...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yerel seçimlerde nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu. CHP ve Zafer Partisi'nin 2024 Mart ayındaki seçimlerde yeni bir ittifaka imza atacağı iddiaları siyasi kulislerde dolaşırken, Özdağ canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Halk TV'de Barış Terkoğlu ve Buket Güler'in sunduğu Gündem Özel programına katılan Ümit Özdağ, gazetecilerin seçim ve gündemle ilgili sorularını yanıtladı.

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Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Bir şeyi net ifade edelim. Seçimlerin 2. turunda Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili politikasını kabul eden, 13 milyon sığınmacı ve kaçağı
Zafer Partisi'nin programı doğrultusunda ve siyasi yetkilileri tarafından vatanlarına geri gönderilmesini kabul eden Kılıçdaroğlu'na destek verdik. Biz Millet İttifakı ile değil CHP ile protokol yaptı. Terörle mücadelenin Zafer Partisi'ne verileceğin güvencesini aldık. Bu süreç 28 Mayıs'ta bitmiştir. Başarılı bitmemesinin nedeni biz değil ittifaktaki diğer siyasi parti liderleridir."

"3. YOL OLARAK VARLIĞIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Sizin elinizde 13 milyon sığınmacıyı vatanlarına yollayacak bir proje var mı yok. İstek var mı o da yok. Sorumluluğun önemli bir bölümü de buna itiraz eden o partilerin genel başkanlarının üzerinde. Türk halkı Zafer Partisi'nin samimiyetine hangi partiye oy verirse versin inanıyor. Özetle bu kazanılabilecek bir seçimdi ama olmadı. O süreç de bizim için orada kapandı. Bundan sonraki sürece etkili bir şekilde Anadolu Kalesi projesini ortaya koyarak, uyuşturucu baronlarıyla mücadele politikamızı ortaya koyarak mücadeleye devam edeceğiz. Kendimizi Türk halkına Türkiye'nin her yerinde aday çıkarmak ve mücadele etmek için hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 10 ay içerisinde değişik siyasi ortaklıklar olabilir mi? Olur tabi. Biz bunların içinde olabilir miyiz? Teorik olarak mümkündür. Ama bugün Türkiye için iki ittifakın dışında 3. yol olarak varlığımızı ve politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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"ZAFER PARTİSİ TEK BAŞINA SEÇİME GİREBİLMEK İÇİN..."

"Eğer bir şey yapacak olursak biz kelimeyi öyle evirip çevirmeyiz pat diye söyleriz. Bugün Türk siyasetindeki ittifakların bile niteliğinin belli olmadığı bir ortamda 1994 seçimlerine benzer bir seçime gidildiği dönemde Zafer Partisi tek başına seçime girebilmek için kararlılıkla ve hızla ilerliyor"

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Yerel seçim Ümit Özdağ Zafer Partisi

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