Zafer Toprak kimdir, eşi Binnaz Toprak nereli? İşte hayatını kaybeden Prof. Dr. Zafer Toprak'ın kitapları ve hayatı...

Zafer Toprak'ın ölüm nedeni ve hayatı merak edildi. Tarih profesörü olan tanınmış akademisyen, "Atatürk ve Kurucu Felsefenin Evrimi" kitabı ile tanınıyordu. Eşi Binnaz Toprak ise Cumhuriyet Halk Partisi 24. Dönem İstanbul Milletvekilidir. İşte Zafer Toprak ve eşi Binnaz Toprak ile ilgili detaylı bilgiler...

ZAFER TOPRAK KİMDİR?

Prof. Dr. Zafer Toprak 1946 yılında doğdu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 1971’de Londra Üniversitesi’nde ‘Alan Araştırmaları’ konusunda yüksek lisansını tamamladı. 1981 yılında Londra Üniversitesi’nde ekonomi doktorasını verdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Toplum Tarihi profesörü olarak görev yaptı. Tarih Vakfı’nın başkan yardımcısı ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nün kurucu başkanıdır.

Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak, 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

BİNNAZ TOPRAK KİMDİR?

Binnaz Toprak 24 Mart 1942 doğumludur. Binnaz Toprak aslen Sivaslıdır. Torak, Türk akademisyen ve eski milletvekilidir. New York Şehir Üniversitesi Hunter Koleji Siyaset Bilimi Bölümünden mezun oldu. Doktorasını aynı üniversitenin Lisansüstü Okulu ve Üniversite Merkezinde yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde göreve başladı. Aynı üniversitede doçent ve profesör oldu. Koç Üniversitesi ve Minnesota Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini üstlendi. Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli ülkelerde 170'in üzerinde konferans ve sempozyumda bildiri sundu. Çok sayıda İngilizce ve Türkçe makalesi ile 5 kitabı yayımlandı. St. Olaf Kolejinden fahri doktoraya sahiptir. 2011 Türkiye genel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak TBMM'nin 24. yasama döneminde meclise girdi. Toprak, evli ve 1 çocuk annesidir.

ZAFER TOPRAK KİTAPLARI VE ESERLERİ

1908-1918 Yılları Arasında Türk Milli Ekonomisi, Ankara, 1982;

Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988;

Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990;

Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995;

İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995;

İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995;

Geçmiş için Bir Gelecek - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998;

İttihad - Terakki ve Cihan Harbi, İstanbul, 2003;

Türkiye'de Milli İktisat (Eserin 30. yılında yeniden özel baskı ile), İstanbul, 2012;

Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul, 2012;

Türkiye'de Popülizm 1908 - 1923, İstanbul, 2013;

Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık, İstanbul, 1924-2012, 2014;

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), İstanbul, 2015;

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946 (Tuba Akekmekçi ile), İstanbul, 2016

