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Zaharova bu kez NATO’yu Macron’un sözleriyle vurdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un NATO ile ilgili sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan kahkahalı cevap geldi.Tüm dünyada NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) ile ilgili tartışmalar devam ederken son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO ile ilgili sorgulayıcı ifadeler kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un NATO ile ilgili sözlerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan kahkahalı cevap geldi.
Tüm dünyada NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) ile ilgili tartışmalar devam ederken son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO ile ilgili sorgulayıcı ifadeler kullandı. Macron, Ekonomist Dergisi’nde yayınlanan röportajında, "NATO, baş düşman olarak görülen Varşova Paktı’na bir yanıt olarak tasarlandı. 90’lı yıllarda, baş düşmanın yok olması sonrası bu jeopolitik projeye yeni bir anlam kazandıramadık. Rusya’nın baş düşman olmaya devam ettiğini düşünmek ise anlamsız" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un röportajda en dikkat çeken sözleri ise "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir" ifadesi oldu.

Sosyal medyadan kahkaha ikonları kullandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu ifadeleri tüm dünya gündemine bomba gibi düşerken bu açıklamaya en dikkat çeken tepkiyi yine Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdi. Hemen hemen her fırsatta ABD ve NATO’yu hedef alan Zaharova bu kez NATO’yu Macron’un sözleriyle vurarak alaycı ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabından Macron’un sözlerine karşılık bir mesaj paylaşan Zaharova, “Nato’nun şu anki durumunun doğru bir açıklaması. Doğru sözler ve konunun aslını anlamışlar” dedi.
Zaharova bu mesajında ise sosyal medya dilinde alaycı bir ifade olan kahkaha ifadesi ikonlarını kullandı.

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