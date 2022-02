Zamansız, modası geçmeyen sneakerlarınızı kombinleyebileceğiniz altın değerinde parçalar

İş veya okul fark etmeksizin günlük hayatın akışına ayak uydurmanın sırrı, büyük bir konfor alanı yaratmaktan geçiyor. Peki, hayal ettiğiniz konfor alanını yaratırken göz alıcı bir stil oluşturmaya ne dersiniz? Sneakerların sağladığı konforu stilinizle dengeleyerek zamansız bir görünüm elde etmek için pek çok imza parçaya başvurabilirsiniz. İkonik gözlüklerden son moda çantalara kadar birçok kilit parça keşfedilmek üzere sizi bekliyor. İncelemeye ne dersiniz?

1. Muhteşem bir kot pantolona kim "Hayır!" diyebilir?

Sokak stilinin vazgeçilmezi kot pantolonlar, gardıropların olmazsa olmazı. Her mevsime ve stile kolayca adapte olan kot pantolonlar sayesinde zamansız bir stil yaratmak mümkün. Vücudunuzu sıkıca kavrayan Levi's Kot Pantolon sayesinde zahmetsiz bir şıklık yakalayabilirsiniz. Eşsiz tonu ve kontrast dikiş detaylarıyla ilgi çekici görünüme sahip ürün, kıyafet seçerken kaybettiğiniz zamanı size geri verecek. Pantolonu dilerseniz yüksek tabanlı ve büyük sneakerlarla dilerseniz daha zarif görünen spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Yüksek belli bir model olduğu için daha ince ve zarif bir görünüm yakalayabilirsiniz.

2. Kumaş pantolonlarla havalı bir görünüm yakalayın

Klasik ofis stilinin olmazsa olmazı tabii ki kumaş pantolonlar. Hem iş hayatının getirdiği ciddiyeti hem rahatlığı birleştirerek kendinize özgü bir stil yaratmanız mümkün. Trendyolmilla Pantolon'un son derece rahat görünen modeliyle göz alıcı bir tarz yakalamak hiç de zor değil. Özellikle kalın tabanlı beyaz sneaker modellerini pantolonla kombinleyebilirsiniz. Bol ve yere kadar uzanan paçalar havalı bir görünüm sunarken kalın tabanlı sneakerlar sayesinde daha uzun görüneceksiniz. Ayrıca cep, bel kısmında yer alan pile ve kemer köprüsü gibi ince detayları bulunan pantolonu farklı aksesuarlarla birleştirebilirsiniz.

3. Hafta sonu stili için taytlar daima en doğru tercih

İş stresini geride bıraktığınız ve eğlenceli aktivitelerle kendiniz ödüllendireceğiniz hafta sonu planlarınızı elbette sneaker modelleriyle taçlandıracaksınız. Peki, bu rahatlığı modası hiç geçmeyen bir ürünle birleştirmeye ne dersiniz? Herita Lazer Kesim Toparlayıcı Siyah Tayt'la hafta sonu etkinliklerini ekstra konforlu hale getirebilirsiniz. Yüksek bel ve toparlayıcı özelliğe sahip ürün sayesinde olduğunuzdan daha zarif görünmeniz mümkün. Bel kısmında yer alan silikon lastik detayı ile belinizi sıkıca kavrayıp kaymayan ürünün sadece bacak içinde dikiş bulunuyor. Bu sayede daha şık ve kaliteli görünen tayt, kusursuz bir siluet sunuyor.

4. Her dolapta olması gereken bir parça

Ofis şıklığının olmazsa olmaz bir diğer parçası ise beyaz gömlekler. Defacto Oversize Gömlek, şık ve kaliteli duruşuyla her stile kolayca adapte olabilecek bir duruş sergiler. Zahmetsiz ve zamansız bir stil yaratırken kilit parça olarak değerlendirebileceğiniz gömlekle tüm sneaker çeşitlerini birleştirebilirsiniz. Güçlü bir görünüm oluşturmak için kumaş pantolonları tercih edebilir, son dokunuşu da asla vazgeçemediğiniz sneakerlarınızla yapabilirsiniz. Renk veya model fark etmeksizin her ayakkabı çeşidine kolayca uyum sağlayan gömlek, tüm dikkatleri üzerinize çekerek bir yıldız gibi parlamanızı sağlayacak!

5. Ofis stilinden sokak modasına iddialı bir geçiş

Giyim ürünlerinin yanı sıra aksesuar seçenekleri de sneaker görünümleri için önemli. Özellikle zamansız ve sade parçalar tercih ettiğiniz günlerde Trendyolmilla'nın bu şapkasını zevkle kullanabilirsiniz. İster spor ister günlük kombinlerinizi şapkayla tamamlayabilir, şık bir tarz yaratabilirsiniz. Deri sneakers modellerini aynı materyallerden üretilmiş şapka ve aksesuarlarla tamamlayabilir, baştan sona ilgi çekici bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Şapkanın üzerinde yer alan spor dikiş detayları ile farklı bir hava yakalayabilirsiniz. Bu sayede özenli bir stil yaratabilir, kaliteli ve uyumlu bir tarza sahip olabilirsiniz.

6. İkonik gözlüğe kimse "Hayır!" diyemeyecek

Aksesuar seçenekleri arasında gezinirken ikonik güneş gözlüklerine göz atmayı da ihmal etmeyin. Rayban'in en çok tercih edilen gözlük modelleri arasında yer alan Wayfarer ile etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Özenle hazırladığınız sneaker görünümünüzü kaliteli gözlük modeli ile taçlandırabilir, tüm dikkatleri üzerinize çekecek güçlü bir stil yaratabilirsiniz. Kahverengi kemik çerçevesi, siyah camları ve gümüş detayları ile ekstra bir aksesuara ihtiyaç duymadan harika görünebilirsiniz. Hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği gözlüğün kare çerçevesi, her yüz tipine kolayca uyum sağlar. Siz de zamansız bir stile sahip gözlüğü satın alarak uzun yıllar kullanabilirsiniz.

7. Rengarenk çoraplara şans verin

Sıkıcı çorapları rafa kaldırıp dolabınızda eğlenceli desenlere sahip ürünlere yer vermeye ne dersiniz? Çoraplar her kombinin olmazsa olmazı ama sneaker görünümü yaratacaksanız desenli çoraplar tercih etmek, ekstra önem taşıyor. Sıkıcı ve tek renk çorap seçeneklerinin yanı sıra desenli ve rengarenk Unlimited Legwear Pop Art Desenli Çorap'ları tercih edebilirsiniz. Pek çok desen alternatifi bulunan çorap setinin içerisinde hemen her renk yer alıyor. Klasik sneaker modellerinizi rengarenk çoraplarla birleştirerek eğlenceli hale getirebilirsiniz. Geniş renk aralığı sayesinde her renk kıyafetle kolayca birleştirerek rengarenk bir görsel şölen yaratabilirsiniz.

8. Klasik kol çantası, güncel bir yorumla karşınızda

Her zaman klasik tasarımlarla görmeye alışık olduğumuz kol çantaları, farklı doku ve modellerle sneaker kombinlerinin yıldızı olmaya geliyor. Floreal Teddy Pelüş Çanta, göz alıcı kumaşı ve ergonomik tasarımıyla hem klasik kombinlere hem sokak stiline çabucak adapte olabiliyor. Yumuşacık dokusu ve deri askı detayları sayesinde deri veya kumaş fark etmeksizin her sneaker modeliyle rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son zamanların en çok tercih edilen modeliyle havalı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Geniş iç hacmi ile birçok eşyalarınızı rahatça sığdırabileceğiniz çantanın farklı renk alternatifleri de bulunuyor.

9. Beyaz sneaker ve uzun kabanların eşsiz buluşması

Tepeden tırnağa şık görünmenin sırrı, uyumlu bir siluet oluşturmaktan geçiyor. Zamansız stillerin olmazsa olmazı Jorah Closet Uzun Palto, sade ve seçkin bir tarz yaratmanızı sağlar. Paltoyla birlikte konforlu sneaker ayakkabılarınızı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünü kumaş takımlarla birleştirebilir böylece muhteşem bir ofis stili yaratabilirsiniz. Dilerseniz tayt ve kot pantolon çeşitlerini kullanarak daha eğlenceli ve dinamik görünümler elde edebilir, herkesi enerjinizle büyüleyebilirsiniz. Cep, astar ve dikişleriyle yüksek kaliteli görünümü adeta hissettiren ürün, sneakerların yarattığı konforu pekiştirir. Dolabınızda mutlaka bulunması gereken paltoyu incelemeye ne dersiniz?

10. Ofis stilinize son noktayı koyun

Her stile uyum sağlayabilen altın değerinde bir diğer parça arayışındaysanız kumaş ceket modellerini değerlendirebilirsiniz. Ofis stilinin vazgeçilmezi takım elbiselerde görmeye alışık olduğumuz blazer ceketler, son yıllarda sokak modasının en temel parçalarından biri haline geldi. Trendyolmilla Siyah Leopar Astarlı Blazer Ceket, bu popüler parçaların başında geliyor. Sneaker çeşitleriyle birleştiğinde benzersiz bir görünüm yaratacak ürün, her stilden pantolonla rahatlıkla kullanılabilir. Kalıbı ve boyu ile havalı bir görünüm yaratan parça, desenli astar seçimiyle kadınsı bir detay sunmayı da ihmal etmiyor.