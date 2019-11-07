Zambiya’da albinos çocuğun elini kestiler

İSTANBUL (AA) - Zambiya'da 7 yaşındaki albinos bir kızın elinin gece yarısı kimliği bilinmeyen kişilerce palayla kesildiği bildirildi.

Afrika kıtasında bazı ülkelerde uzuvları kesilerek büyü için kullanılan albinos çocukların gördüğü vahşetin son kurbanı, Zambiya’nın kuzeyindeki Kitwe şehrinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğu oldu.

Zambia Reports’un haberine göre, Bölge Polis Şefi Charity Katanga, kimliği bilinmeyen kişilerin, gece yarısı gizlice girdikleri bir evde kardeşiyle uyuyan 7 yaşındaki bir albinos çocuğu evin dışına sürükleyip elini kestiğini söyledi.

Katanga, aile üyelerinin olayı fark eder etmez bağırmasıyla paniğe kapıp kaçan saldırganların arandığını ifade etti.

Genetik bir durum olan albinizmde, vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz olmasına yol açıyor.

Dünya genelindeki albinos bireyler arasında en zor durumda olanların başında güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin yanı sıra büyücüler tarafından öldürülme korkusu yaşayan Afrikalılar geliyor.

Albinoslar, Afrika'nın bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak ve sağlığa kavuşmak için öldürülüyor.

Bazı ülkelerde de albinos ya da engelli çocukların kötü ruhlar tarafından kontrol edildiğine inanılıyor.

