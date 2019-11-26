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Zambiya'da uçağa yıldırım isabet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:38 | Son Güncelleme

Burnu büyük zarar gören uçak, havalimanına güvenle iniş yaptı

İSTANBUL (AA) - Zambiya'da Livingstone-Lusaka seferini yapan Proflight Hava Yollarına ait yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, 41 yolcusu bulunan ve yerden 5 bin 800 metre yüksekte olduğu sırada yıldırım isabet eden uçak, pilot tarafından başarılı şekilde başkent Lusaka'ya indirildi.

Kaza sonrası çekilen fotoğraflarda uçağın burnunun ve bir kanadının büyük ölçüde hasar aldığı görüldü.

Proflight Yöneticisi Phil Lemba, yolcuların tamamının güvenli şekilde uçaktan indirildiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Zambiya

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