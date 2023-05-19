Zarafet uzmanı anında kalitesiz gösteren 3 görünümü açıkladı! "Sadelik güzelliktir"

Antonia Highman, TikTok hesabında yaptığı paylaşımlarda "klasik zarafet" temasıyla uzak durulması ve yapılması gereken davranışlar, trendler, giyimler hakkında ipuçları veriyor. Antonia, koyu renkli dudak kalemi, lamine kaşlar ve takma kirpikler uygulamalarını "zarif değil" olarak nitelendirdi ve kadınlara "kaliteli görünmek" istiyorlarsa bunlardan vazgeçmeleri gerektiğini tavsiye etti.

Antonia, son zamanlarda trend olan koyu kahverengi dudak kalemi ve ortasında soluk bir çıplak olan bir dudak görüntüsünü tek renkli dudaklarla karşılaştırdı. Altı çizili dudaklar, somurtkanlığınızı tanımlamaya ve daha büyük göstermeye yardımcı olan popüler bir güzellik trendidir. Antonia, bu görünümün güzel olmadığını açıkladı.

Antonia, lamine edilerek kalkık görünüm sağlayan kaşların da zarif görünümden uzaklaştırdığını belirtti. Kalın kaş görünümünü eleştirenlerden biri, "Kaşlara %100 katılıyorum" dedi.

İzleyiciler üçüncü görünüm olan kalın takma kirpik ve ipek kirpiklerin zarif olmadığı iddiasına katıldı. Hatta bazıları hiçbir akıma katılmadıkları için rahat bir nefes aldılar.

Sosyal medya takipçileri "Bu güzellik trendlerinin hiçbirini yapmıyorum, bu yüzden iyiyim.", "Sadelik güzelliktir." yorumlarını yaptı.



