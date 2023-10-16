HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Zararları saymakla bitmiyor! Canan Karatay uyardı; halsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun nedeni meğer buymuş

Zararları saymakla bitmiyor! Canan Karatay uyardı; halsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun nedeni meğer buymuş

16.10.2023 06:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ezber bozan açıklamaları nedeniyle sık sık gündem olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Halsizlik, baş ağrısı, tansiyon yüksekliği, uykusuzluk ve halsizlik gibi sorunlara neden olan bir rahatsızlığa dikkat çeken uzman isim "Vücudu bu hale getiriyor. Bütün hastalıkların temeli çok daha hızlı atılıyor ve gelişiyor" dedi.

Zararları saymakla bitmiyor! Canan Karatay uyardı; halsizlik, uykusuzluk ve yorgunluğun nedeni meğer buymuş

Sağlıklı beslenmenin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı ezber bozan açıklamalarla da gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, "Asit vücutta her türlü sorunu ortaya çıkıyor" dedi ve çözüm önerilerini sıraladı.

101

Uzman isim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halsizlik, baş ağrısı, tansiyon yüksekliği, uykusuzluk, sinirlilik, el titremesi, sık sık enfeksiyon geçirme, yüzde akne çıkması, adet bozuklukları ve seks hormonlarının altüst olması. Asit hakikaten vücudu bu hale getiriyor. Asit oranı yüksek olan vücutta bütün hastalıkların temeli çok daha hızlı atılıyor ve gelişiyor. Başta da virüs infeksiyonları, bakteri infeksiyonları, mantarlar, toksinler ve de küfler. Bunların hepsi vücutta asit olduğunda çok fazla artıyor.”

Havaların yavaş yavaş soğuduğuna dikkat çeken uzman isim "Kış aylarındayız, bu kişiler sık sık grip olabilir. Kolumuza sıvı vurduracağımıza vücudu alkali yapmaya çalışmamız lazım. Alkali gargara çok önemli. İngiliz karbonatı içmek de öyle. Sirke ve limon da vücutta alkali yapar" dedi.

99

"EN TATLI ZEHİR!"

Vücutta asit oranının fazla olması halinde hazımsızlık yaşanacağını belirten Karatay açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu durum şişkinlik, gaz ve hazımsızlığa neden olur. Çünkü hücreler doğru dürüst çalışmıyor. Peki, vücuda asit yapan ne? Tabii ki şekerdir efendim. O nedenle şeker, en tatlı zehirdir. Vücuda girdiği zaman şekere dönüşen bütün unlar da buna dahil.

200

Yok efendim tam buğday unuymuş, çavdar unuymuş, kinoaymış. Hepsi vücutta asit oranının yükselmesine neden oluyor.

BUNLARI TÜKETİYORSANIZ AMAN DİKKAT!

İlaçlar vücutta asit yapıyor. Bilhassa yaygın ve kontrolsüz kullanılan antibiyotikler ve antidepresanlar.

4

Vücut asit olduğu zaman idrar yollarında bozukluklar, böbrek ve sinir bozuklukları ile kalp rahatsızlıkları meydana gelir. Şeker ve bilhassa mısır şurubu şekeri vücudu çok fazla asit kılar. Bir de tabii tüketilen asitli ve şekerli içecekler ile gençlerimizin kullandığı enerji içecekleri..."

56

Bedenin direnç zırhını artırmak için vücudu alkali kılmak gerektiğini belirten uzman isim, "Kendinize iyi bakın, alkaliden korkmayın. Şekerden, undan ve şekerli gazlı içeceklerden uzak durun" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuvvetli yağmur ve sel uyarısıKuvvetli yağmur ve sel uyarısı
ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e uyarı: 'Büyük bir hata olur'ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail'e uyarı: 'Büyük bir hata olur'
AVM'de korkunç olay! Omuzuna çarptı canından olduAVM'de korkunç olay! Omuzuna çarptı canından oldu
Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay karatay diyeti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Morglar doldu! Cansız bedenler dışarıda bekletiyor

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Güldür Güldür Show'un CHP skeci gündem oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ekibi arayıp...

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.