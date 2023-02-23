Zararlarını öğrenince asla ıslak saçla uyumayacaksınız! Öyle bir hastalığa neden oluyor ki...

Saç kurutmanın saçlarını matlaştırdığını ve kuruttuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu işlemi uygularken doğru ürünleri ve teknikleri kullanmak saçın çok daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Saç kurutmaya üşenen ve ıslak saçla uyuyan insanlar bu durumun ne kadar sağlıksız olduğunu bilmiyor. Bir kuaför, yaptığı paylaşımda ıslak saçla uyumanın zararlarını paylaştı.

Profesyonel bir kuaför, ıslak saçla yatmanın neden olduğu sorunların listesini çıkardı.

Videoda, "Şiddetli saç kırılmasına, mantar ve maya büyümesine, kepek ve dermatite yol açabilir, akne ve kafa derisi kıl kurduna neden olabilir" dedi.

ENFEKSİYONA YOL AÇABİLİR

İkincisi, kafa derisi saçkıran, genellikle kafa derinizi kaşındıran, pullu hale getiren bir mantar enfeksiyonunun neden olduğu bir döküntüdür. Araştırmacılar, şiddetli vakalarda enfeksiyonun başın her yerinde kel yamalara neden olabileceğini iddia ettiler.

TikTok'ta yayınlanan bu videoyı izleyen sosyal medya kullanıcıları fikirlerini paylaşmak için çok sayıda yorum yaptılar. Bir kişi şunu öğrenmek istedi: ''Saçlarımız uyuduğumuzu nereden biliyor?' Biri ise "Saçımı yıkadıktan sonra mikrofiber sargımı çok uzun süre kafamda tutardım. Bu alışkanlığım kafa derisi mantar enfeksiyonu ile sonuçlandı. Bunun mümkün olduğunu asla bilemezdim!'' dedi.



