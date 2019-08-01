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Zarif'ten ABD'ye 'yaptırımların bir etkisi yok' açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2019 00:36 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran dışında bir mülkü olmadığı için ABD yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtti.

Zarif'ten ABD'ye 'yaptırımların bir etkisi yok' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığı'nın kendisini yaptırım listesine almasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"BU KADAR BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı. Yaptırımlar, Zarif'in ABD'deki malvarlığına erişimini engellemeyi ve ABD vatandaşlarının İran Dışişleri Bakanı ile herhangi bir ticari ilişki kurmasını yasaklıyor.

(AA)

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine eklediABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi
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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif yaptırım

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