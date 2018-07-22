Zatürre Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Direkt olarak soğuk hava sebebiyle meydana gelen bir hastalık olduğu düşünülen zatürrenin altında yatan sebep aslında bakteri ve virüslerdir. Havaların soğuk olması yalnızca bu mikroorganizmaların yayılmasını kolaylaştırır. Bu sebepten ötürü kış aylarında daha sık görülen bir hastalık olan zatürre; akciğerin içindeki kanallara yerleşen çeşitli bakteri ve virüslerin çoğalması sonucunda oluşur. Zatürre Nedir? Zatürre; oldukça şiddetli belirtileri olan, ağrılı bir akciğer enfeksiyonudur. Zatürrenin; hastalığa sebep olan bakteri ve virüslere, bunların vücutta yarattığı etkilere göre üç temel çeşidi vardır: Virüs zatürresi

Lober zatürresi

Bronköpnomoni Bu üç tür zatürrenin belirtileri aşağı yukarı aynı olduğu için hastanın kendi kendine hangi tür zatürre olduğunu anlaması pek mümkün değildir. Virüs zatürresi, zatürre çeşitleri içinde en hafif geçen ve en kolay tedavi edilebilen türdür. Buna karşın bronköpnomoni teşhisi ve tedavisi oldukça zor olan bir zatürre türüdür. Zatürre Neden Olur? 1. Mikroorganizmalar

Zatürreye sebep olabilecek 23 çeşit mikroorganizma vardır. Bu mikroorganizmalar kış aylarında daha etkin olmakla beraber yılın tüm zamanlarında etrafta bulunurlar. Mikroorganizmaların gücüne bağlı olarak ilk temasta zatürreye yakalanmanın mümkün olduğu gibi hiçbir zaman böyle bir problemle karşılaşmama ihtimali de mevcuttur.

Zatürreye sebep olan mikroorganizmalar genelde vücudun bağışıklık sisteminin düşük olduğu zamanlarda; grip, soğuk algınlığı, bronşit gibi hastalıkların ardından saldırmayı tercih ederler. Zaten düşük olan vücut direnci bu mikroorganizmalarla mücadelede yetersiz kaldığı için akciğer bu durumdan kolayca etkilenir. Bu etki doğrultusunda akciğerde meydana gelen enfeksiyon sebebiyle zatürre hastalığı görülür. 2. Önceden geçirilen akciğer hastalıkları

Akciğer hastalıkları çoğunlukla öksürme ve nefes alma güçlüğü ile belirti veren hastalıklardır. Bu belirtilerin aynı zamanda grip, soğuk algınlığı gibi herkesin yılda birkaç kez geçirdiği, zararsız atfedilen hastalıklar sebebiyle de yaşanıyor olması sık sık görmezden gelinmelerine sebep olur. Özellikle çocukluğunda akciğer hastalıkları geçirmiş fakat bun durumdan haberi bile olmayan insanlar vardır. Eğer geçirilen akciğer hastalıkları olması gerektiği gibi tedavi edilmemişse geride zatürreye sebep olacak bakteri kalıntıları bırakmış olabilir. Bronköpnomoni denilen zatürre çeşidi özellikle bu gibi durumlarda, eskiden geçirilen akciğer hastalıklarının sonucu olarak ortaya çıkar.

3. Bir başkasından bulaşma

Zatürre bulaşıcı mı sorusunun cevabı ne yazık ki evet. Virüs ve bakteriler yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için zatürre hastası biriyle temas halinde olmak sizin hastalığın bulaşmasına sebep olabilir. Özellikle zatürre hastası birine ait tarak, makyaj fırçası, diş fırçası, tırnak makası gibi kişisel bakım eşyalarının kullanılması zatürre olma ihtimalini oldukça yükseltir. Zatürrenin Belirtileri Nelerdir? [Görsel 3] Zatürre başlangıcında genel olarak kuru öksürük görülür. Hastalığın şiddetinin artmasına bağlı olarak öksürüklerin şiddeti de artar ve balgamlı, hatta çok ileri aşamalarda kanlı öksürük gözlenebilir. Akciğerlerinde iltihap biriken hastalar nefes alıp vermede güçlük yaşayabilir, buna bağlı olarak da göğsün üstünde bir ağırlık hissederler. Bunların yanı sıra aşağıdaki belirtilerin gözlenmesi de muhtemeldir: Yüksek ateş

Titremesi

Halsizlik

Mide bulantısı

İshal Zatürre Nasıl Önlenir? Zatürreyi önlemenin en doğru şekli vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Zatürreye sebep olan bakteri ve virüslerden tamamen kaçınmanın bir yolu elbette yok ama güçlü bir bağışıklık sistemi bu bakterilerle savaşıp zatürreye karşı vücudu daha dirençli kılabilir. Bunun için C vitamini içeren turunçgillerden, koyu yeşil renkli sebzelerden bol bol tüketmeli, her gün en az 2 litre su içmelisiniz.

Zatürre bulaşıcı bir hastalık olduğu için başkalarına ait kişisel bakım gereçlerini kullanmaktan kaçınmalısınız. Ayrıca zatürrenin yan etkisi oldukça az olan bir aşısı da bulunmaktadır. Ancak vücudun kendiliğinden bağışıklık kazanması daha faydalı olduğu için doktorlar bu aşıyı 60 yaşın altındaki kişilere tavsiye etmiyorlar. Zatürre Nasıl Tedavi Edilir? 1. Antibiyotik

Bakteriler yüzünden oluşan hemen hemen tüm hastalıklarda olduğu gibi zatürrede de başvurulan ilk tedavi şekli antibiyotiklerdir. Antibiyotik kullanımıyla zatürre kaç günde geçer sorusunun cevabı hastalığın ne kadar erken teşhis edildiğine ve şiddetine göre değişir. Çok erken aşamalarda teşhis edilen zatürre türleri için 4-7 gün arasında düzenli antibiyotik kullanımıyla sonuca ulaşılabilirken daha ciddi aşamalarda 21 güne kadar antibiyotik tedavisine devam edilir. 21 günün sonunda iyileşme gözlenemez ise farklı tedavi yöntemlerine geçilir. Bazı hastaların antibiyotiğe alerjisi olabilir. Tedaviden önce doktorun, hastanın alerji probleminden haberdar olması halinde direkt olarak farklı yöntemlere yönelinir.