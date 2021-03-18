‘Zavadanak’ Bekir iş hayatına atıldı, kokoreççi oldu

Manavgat’ta karıştığı kazanın ardından “zavadanak “ repliği ile hafızalarda yer edinen Bekir Varol(43) demircilik mesleğini bırakıp aldığı midibüs ile kokoreççilik yapmaya karar verdi. Trafikten çekili bir midibüs alan Varol’un, aracının dışının kaplama işini ise Antalya’da yaşayan şans oyunları milyoneri Murat Tokmak yaptı. Aracın dışı kokoreç, köfte ve Bekir Varol’un görselleriyle kaplandı. Midibüsünün önüne geçen Varol, “Zavadanakın yanına herkes zavadak kokoreç yemeye gelecek, kokoreçi yiyende zavadanak evde yatır olacak” dedi.

EV CURCUNAYA DÖNMESİN DİYE KOKOREÇÇİ AÇTI

Varol’u karşısından gören bazı gençler ise öz çekim yapmayı ihmal etmedi. Kokoreç işine nasıl başladığını anlatan Bekir Varol “Beni görmek isteyen çok insan var. Onlar yanıma gelmek ve görüşmek istiyorlar. Eve çağırsam olmayacak, ev curcunaya dönecek. Bende böyle bir şey yapmak istedim. Baba mesleği kasaplık olduğu için bu işlere de elimiz yatkın. Ondan dolayı böyle bir karar verdim. Tutarsa tutar, tutmazsa eşimizle dostumuzla oturur yer içer muhabbet ederiz”dedi.