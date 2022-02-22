Zayıf ve yıpranmış saçlarınızdan şikayetçi misiniz? Bu doğal yöntemler ile saçlarınız eskisinden de güçlü olacak!

"Saçlarım günden güne zayıflıyor, bir türlü eskisi gibi olmuyor." diye endişelenmeyin. Saçın çok fazla işlem görmesi, uzun süre güneşe veya ısıya maruz bırakılması saçlarda zamanla güç ve parlaklık kaybına neden olabilir. Özellikle saçları her gün şampuan ile yıkamak sanılanın aksine saç diplerini güçsüzleştiriyor. Bu sorundan saç köklerini besleyecek doğal yöntemler ile kolayca kurtulmak mümkün. Zayıflayan saçlarınızı güçlendirecek önerilerimizi merak ediyorsanız mutlaka yazımıza göz atın.

BİTKİSEL YAĞLAR İLE SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİN

Zeytinyağı, avokado ve badem yağı, zayıf ve kırılmaya meyilli saçları güçlendiren mucize yağların başında geliyor. İyileştirici etkiye sahip bu üçlü karışım, saçlarınızı gürleştirecek ve kaybettiği gücü yeniden kazanmasına yardımcı olacak.

MALZEMELER

Badem yağı

Avokado yağı

Zeytinyağı

UYGULANIŞI

Saçınızın gürlüğüne ve uzunluğuna göre ölçülerini hazırladığınız zeytinyağı, avokado ve badem yağını karıştırın.

Maskeyi saç diplerine ve uçlarına masaj yaparak yedirin.

Karışımı birkaç saat saçınızda bekletin ve sonrasında yıkayın.

NAR SUYUNUN SAÇINIZDAKİ ETKİSİNE HAYRAN KALACAKSINIZ

Nar suyunun saça olan faydalarını biliyor muydunuz? Az bilinen doğal yöntemlerden biri olsa da nar suyu, yıpranmış ve matlaşmış saçlara canlılık kazandırarak saç kökündeki zayıflığın neden olduğu dökülmelerin önüne geçiyor. Ancak saçınız sarıysa nar suyunun saç rengini değiştirme özelliğinden dolayı bu maskeyi uygulamamanızı öneriyoruz.

MALZEMELER

Yarım çay bardağı nar suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı zeytinyağı

Sprey şişesi

UYGULANIŞI