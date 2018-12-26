HABER

Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

Kilo vermek için, sağlıklı beslenme ve psikolojik terapiyi bir araya getiren 'Bilişsel Davranışçı Terapi' ile hem fazla kilolar veriliyor, hem de verilen kilolar korunuyor. Türkiye'de bu yöntemi uygulayan sayılı uzmanlardan biri olan Merve Öz, "Yöntem, beyni değiştirmeyi hedefliyor. Kişiler herhangi bir yemek listesine bağlı kalmadan tabak oluşturmayı öğreniyor" dedi.

Zayıflamak 'beyinde' bitiyor

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Uzmanı Merve Öz, bilişsel davranışçı terapi hakkında önemli bilgiler verdi. Kilo vermenin basit bir denklem olduğuna dikkat çeken Merve Öz, "Aldığımız kalori, harcadığımız kaloriden fazlaysa kilo alırız. Bu noktada beyin çok etkili, sorun midede değil. Kilo almayı beyin tetikliyor. Bu nedenle kilo verirken, beyni de değiştirmek lazım. Beyni, sabote eden düşünme ve davranışlara odaklanarak, bunları daha sağlıklı olanlarla değiştirmek gerekiyor" diye konuştu.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE BEYİN DEĞİŞİYOR

Bilişsel davranışçı terapi, bir psikoterapi yöntemidir. Biz insanların kilo vermesini engelleyen, kilo verdikten sonra ise geri almasına neden olan davranış ve düşünceleri tespit ederek; sağlıklı ve işlevsel olan davranış ve düşüncelerle değiştirilmesini hedefliyoruz. 5 seans davranışsal, 5 seansta bilişsel terapi uyguluyoruz. Daha sonra da kontrollerimiz devam ediyor.

YÖNTEM İKİ GRUPTA DENENDİ

Hastalarımı, cinsiyetleri, yaşları ve vücut kitle endeksleri eşit olacak şekilde iki gruba ayırdım. Gruplardan birine beslenme eğitimi, diğerine beslenme eğitimine ek olarak bilişsel davranışsal terapi uyguladım. 8 seansın sonunda bu iki grubu karşılaştırdığımda, her ikisinde de kilo kaybı gözlemledim. Ancak, beslenme eğitimine ek olarak bilişsel davranışçı terapi alan grupta ilk ve son seansta uygulanan ölçekler karşılaştırıldığında 'duygusal yeme' azaldı, 'farkında yeme' arttı. Sadece beslenme eğitimi alan grupta ise böyle bir sonuç gözlemlemedim. Gözlem sürecim halen devam ediyor. Beslenme grubu yavaş yavaş kilo almaya başladı. Öte yandan bilişsel davranışçı terapi grubundakiler halen kilolarını koruyor.

KİŞİ KENDİ KENDİSİNİN DİYETİSYENİ OLUYOR

Bilişsel Davranışçı Terapi sayesinde, başarısız kilo verme süreci yaşamış kişilerde de son derece iyi sonuçlar aldıklarını paylaşan Merve Öz "Kişiler yıpranmadan, kilo problemini çözmüş oluruz. Herhangi bir diyet listesi uygulamalarına gerek yok. Kişiler adeta kendilerinin diyetisyeni gibi oluyor. Çünkü bu yöntem sayesinde ne yiyeceklerini, nasıl yemeleri gerektiğini çok iyi öğreniyorlar" dedi.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?
Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkünKök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zayıflamak Bilişsel Davranışçı Terapi diyetisyen

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Fenerbahçe'den 3 transfer

Fenerbahçe'den 3 transfer

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Daha güçlü bir hafıza için bu 8 besini tüketin!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Bakan duyurdu: Yeni kampanya başlattık

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Yapımı 13 saat sürüyor! Yemek için sabah 5'te sıraya giriyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

Boyun omurilik daralması nedir? Boyun omurilik daralması nasıl tedavi edilir?

Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün

Kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtulmak mümkün

Ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri: Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

Işık ve dinamik dolguyla gençleşme

Yılbaşı gecesi yediklerinize dikkat!

Yılbaşı akşamını rahat geçirmenin yolları

Çapraz nakil ile sevdiklerine can verdiler

Çapraz nakil ile sevdiklerine can verdiler

Kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir? Kalbi tetikleyen hastalıklar nelerdir, kalp hastalıkları nasıl önlenir?

Kalbi tetikleyen hastalıklar nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.