Zayıflamak için aç kalanlar dikkat: Sağlığınızdan olmayın!

Zayıflamak için başvurulan yöntemlerden bir tanesi de yanlış ürün kullanımı. Son olarak Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı besin takviyelerinden protein tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı. Bilinçsiz kullanılan besin takviyelerinin sağlığımız için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Diyetisyen Başak İnsel, “Toplumumuzda yanlış beden algısı var. Ayrıca hızlı kilo vermek veya hızlı kas kazanmak inancı ile yanlış yöntemlere başvurarak sağlığımızı bozuyoruz. Bu süreçler mutlaka uzman eşliğinde yönetilmelidir.” dedi.

Sağlıklı beslenme hem zihnimiz hem de bedenimiz için büyük önem taşıyor. Kilo almanın temelinde sağlık sorunlarını bir kenara bırakırsak yanlış beslenme yatıyor. Aldığımız kiloları vermek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Bazen hızlı sonuçlar almak için bilinçsizce ve çok düşük kalorili diyetler yaparak; vücudun günlük fonksiyonlarını yerine getirmesi için ihtiyacı olan makro(karbonhidrat- yağ- prtotein) ve mikro(vitamin- mineral) besin ögelerinden fakir besleniliyor, bazen çevreden duyulan gelişi güzel beslenme önerileri veya internet üzerindeki popular diyet trendleri uygulamak, bazense bilinçsizce tüketilen zayıflama ilaçları sağlığımızı tehlikeye atan yollardan sadece birkaçı olarak gösteriliyor. Unutulmamalıdır ki diyet bireyseldir, nasıl ki parmak izlerimiz birbirimizden farklı ise metabolizmamız da birbirimizden farklıdır.