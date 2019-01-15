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Zayıflamak için aç kalanlar dikkat: Sağlığınızdan olmayın!

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.01.2019 14:02 | Son Güncelleme

Fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak herkesin hayallerini süslese de bireysel alınan kararlar nedeniyle bu hayaller gerçekleşemeyebiliyor. Diyetisyene ve spor salonlarına gidenlerin sayısında önemli bir artış görüldüğü şu yıllarda sağlık uzmanlarının yaptığı incelemeler sonucu zayıflamak için başvurulan bazı yöntemler kişilerin sadece kilo almasına neden olmuyor bazen de sağlığından edebiliyor.

Zayıflamak için aç kalanlar dikkat: Sağlığınızdan olmayın!

Zayıflamak için başvurulan yöntemlerden bir tanesi de yanlış ürün kullanımı. Son olarak Miss International 2013 Filipinler güzeli Bea Santiago, zayıf kalmak için çok spor yaptığını ve spor öncesi aldığı besin takviyelerinden protein tozunun böbrek yetmezliğine neden olduğunu açıkladı. Bilinçsiz kullanılan besin takviyelerinin sağlığımız için tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Diyetisyen Başak İnsel, “Toplumumuzda yanlış beden algısı var. Ayrıca hızlı kilo vermek veya hızlı kas kazanmak inancı ile yanlış yöntemlere başvurarak sağlığımızı bozuyoruz. Bu süreçler mutlaka uzman eşliğinde yönetilmelidir.” dedi.

Sağlıklı beslenme hem zihnimiz hem de bedenimiz için büyük önem taşıyor. Kilo almanın temelinde sağlık sorunlarını bir kenara bırakırsak yanlış beslenme yatıyor. Aldığımız kiloları vermek için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz. Bazen hızlı sonuçlar almak için bilinçsizce ve çok düşük kalorili diyetler yaparak; vücudun günlük fonksiyonlarını yerine getirmesi için ihtiyacı olan makro(karbonhidrat- yağ- prtotein) ve mikro(vitamin- mineral) besin ögelerinden fakir besleniliyor, bazen çevreden duyulan gelişi güzel beslenme önerileri veya internet üzerindeki popular diyet trendleri uygulamak, bazense bilinçsizce tüketilen zayıflama ilaçları sağlığımızı tehlikeye atan yollardan sadece birkaçı olarak gösteriliyor. Unutulmamalıdır ki diyet bireyseldir, nasıl ki parmak izlerimiz birbirimizden farklı ise metabolizmamız da birbirimizden farklıdır.

AKŞAM YEMEĞİNİ GEÇE BIRAKMAYIN

Uzman eşliğinde vücut analizleri ile programlı şekilde, vücudun ihtiyacı olan besin ögelerinin bulunduğu ve kişinin yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite, sosyo- kültürel vb. durumlarınında göz önüne alarak planlanan beslenme programları ile zayıflama sürecinde başarı oranının yüksek olduğunu vurgulayan Diyetisyen Başak İnsel”Gün içerisinde dengeli beslenme programınızla açlığınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Akşam yemeklerinizi geç saatlare bırakmayın çünkü gece uzun vakit aç olup yağ yakmak için güzel bir süreç. Düzenli bir uyku alışkanlığı olmalı. Sporunda eksik edilmemesi gerekiyor. Çünkü kilo ile beraber kaslarımızda da kayıplar oluyor. Sporda harcanan enerjiyi doğru besin grupları ile doğru porsiyonlarda alarak spor sonrası kas yapılanması ve yağ yakımı desteklenmelidir” ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme Zayıflamak

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