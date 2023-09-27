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Zayıflamak isteyenler dikkat! Bunları sakın yapmayın, organ yetmezliğine neden olabiliyor

27.09.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısa sürede hızla zayıflamak isteyen vatandaşlar çözümü sağlıksız diyetlerde arıyor. Fakat uzmanlar yanlış diyetin, organ yetmezliği başta olmak üzere birçok sorana neden olabileceğini belirtiyor. İşte kilo vermek isterken sağlığınızdan olmamanız için dikkat etmeniz gereken faktörler...

Zayıflamak isteyenler dikkat! Bunları sakın yapmayın, organ yetmezliğine neden olabiliyor

Diyet yapan birçok kişi ya hiç kilo veremediklerini ya da verdikleri kiloları geri aldıklarını ifade ediyor. Hal böyleyken birçok kişi yanlış ve sağlıksız diyetlere yöneliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, dikkat çöeken bir uyarıda bulundu. Uzman isim yaptığı açıklamada yanlış yapılan diyetlerin organ yetmezliğine neden olabileceğini belirtti.

Sağlıklı beslenme ve bu beslenmeyi alışkanlık haline getirmenin önemli olduğunu belirten uzman isim açıklamasına şöyle devam etti:

"Herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa sağlıklı beslenme alışkanlığı edinmek için öncelikle besin çeşitliliğini arttırmamız gerekiyor. Maruz kalınan birçok hastalığın temelinde dengesiz beslenme var, bu da obeziteye ve malnütrisyona (aşırı zayıflık) neden oluyor"

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BUNLARI GÖZ ARDI ETMEYİN!

"Uzun ve sürekli açlık periyotlarından kaçınmalı ve besin çeşitliliğini artırmalıyız. Kahve ve çay tüketimine dikkat etmeliyiz. Gün içerisinde susuz kalmamaya önem vermeliyiz" ifadelerini kullanan uzman isim açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Hızlı kilo vermek uğruna yetersiz beslendiğimizde verilen kilolar fazlasıyla geri alınıyor. 'Saat 20.00'den sonra yemek yemeyin' deniliyor. Bu durum gündüz çalışan bireyler için uygun olurken vardiyalı çalışan bireyler için uygun olmayabilir. Diyet, kişinin alışkanlıklarına, çevresine ve çalışma saatlerine göre ayarlanmalı. Gün içinde almamız gereken kalori miktarına dikkat etmeliyiz. İdeal ağırlık, kişinin kendini en iyi hissettiği ve sağlık sorunları yaşamadığı ağırlıktır. Çok zayıf olmak da çok şişman olmak kadar tehlikeli olabilir. Başkalarına önerilen diyetler size uymayabilir. Her besinin fazlası vücutta yağ olarak depo edilir."

EGZERSİZ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koşunun yanı sıra tempolu bir yürüyüş de kilo verme sürecinde faydalı oluyor. Uzmanlar, düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmak mümkün. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabilirsiniz.

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Tempolu yürüyüşlerde ara vermemeye dikkat edin. Bu durum daha kolay kilo vermenizi sağlayacak.

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Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor. Haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirten uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

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