Zayıflamak uğruna yapılıyor! "Herkes için uygun değil" diyerek uyardı: Zehirlenme veya ölümle sonuçlanabilir

Su zehirlenmesi tanısının hasta kısa sürede ve en az 2 litre su içmiş, yapılan tahlillerde serum sodyum düzeyi 135 meq/litrenin altında, kas krampları, kaslarda ağrı güçsüzlük, bitkinlik, bulantı, kusma ve baş ağrısı belirtilerinin olmasıyla konulabileceğini belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Acımış, “Su ihtiyacınız yaşınıza, kilonuza, cinsiyetinize, fiziksel aktivitenize ve hava durumuna göre değişir. Ortalama olarak yetişkin bir insanın günde 2-3 litre su içmesi yeterlidir. Tüketilen su miktarı kadar, tüketildiği zaman aralığı da önemlidir. Böbrekler saatte yaklaşık olarak 0.8 ile 1 litre arasında suyu işlemden geçirmektedir.

Dolayısıyla bu miktarın üstüne çıkmak rahatsızlık verebilir. Kandaki sodyum seviyesi düşmeye başladıkça, vücut sıvıları hücrenin dışından içeri doğru hareket eder. Bunun sonucunda ise hücrelerde şişme meydana gelir. Beynimiz dışında birçok organ bu şişmeyi tolere edebilir. Hücrelerin şişmesi ile birlikte kişinin sağlığı riske girer. Aşırı miktarda su, çok kısa bir süre zamanda içildiğinde, beyin şişerek kafatasına baskı uygulamaya başlar. Baş ağrısı, sersemlik, solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklığı, huzursuzluk ve sinirlilik ilerleyen dönemde nöbetlerle, komayla veya nihayetinde ölümle sonuçlanır” diye konuştu.

FAZLA SU İÇMEK ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR

Fazla su içme isteğinin nedenlerini ishal, kusma, tuzlu ya da baharatlı yiyecekler tüketmek, yanık, kan kaybı, yoğun terlemeye yol açan yorucu egzersiz, maraton koşanlar, şeker yüksekliği, alkol tüketim, su diyeti ve takıntılı su içme davranışı olarak açıklanan psikolojik durumlar olarak sıralayan Uzm. Dr. Mehmet Acımış, şunları kaydetti:

“Aşırı su tüketimi, zehirlenmeye yol açabilir. Zayıflamak uğruna fazla su içmek ölümcül olabilir. Su azlığı kadar, aşırı su tüketimi de hayatı tehdit edebilir. Ayrıca susuzluk hissinizi takip edin ve susadığınızda su için.

Yaklaşık olarak saatte 2 litre su içmek, kısa bir sürede 3-4 litre su içmek, su kaybı fazla olmadığı halde günlük 6-7 litre ve üzeri su tüketenlerde, idrar söktürücü bazı antideprasan ilaç kullananlar risk altında olabilir.

Normalde tuzsuz beslenmesi gereken siroz, böbrek, kalp ve tansiyon hastalığı olan kişilerin fazla su tüketmesi sonucu su zehirlenmesi olabilir. Özellikle yaz aylarında su tüketim alışkanları da değişmektedir. Bol su içmek, herkes için uygun değil. İhtiyaç duyduğunda su içmesi ve doktorunun önerisi dışında günde 3 litreden fazla sıvı tüketilmemesi gerekir”

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır





