Zayıflatacağını düşünerek yapıyorsunuz ama…

Son zamanlarda sıklıkla diyet listeleri aranıyor. Bulunan her diyetin uygulanması sağlık problemlerine yol açarak fit bir vücut yerine sağlık sorunlarına neden oluyor. Etkili bir şekilde kilo verebilmek için bilinçsiz diyetler yapmaktansa egzersizleri hayat alışkanlığı haline getirmek gerekiyor. Sağlıklı beslenerek ve düzenli egzersiz yaparak çok daha etkili şekilde kilo verebilmek mümkün oluyor. Diyet yapmak isteyenlerin diyetlerini bir uzman kontrolünde yapmaları gerekiyor. Uzmanlar ise diyet yapan vatandaşları, kontrollü hareket etmeleri ve bol su tüketmeleri konusunda uyarıyor.

ÖĞÜN ATLANMAMALI

Uygulanan diyetlerin kontrollü şekilde yapılması gerektiğini belirten Diyetisyen Mutlu Oğuz, su tüketimine dikkat çekti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla su tüketiminin arttırılması gerektiğini belirten Oğuz, metabolizma hızının kontrol edilmesinin önemli olduğunu da ilave ederek, “Havaların ısınmasıyla montlar, kazaklar rafa kalktı. Yazlık kıyafetler beden algımızı da değiştiriyor. Yaza girerken uygulanan şok diyetlere ve düşük karbonhidratlı diyetlere dikkat etmeliyiz. Bu tarz diyetler metabolizmaya zarar verdiği için uzak durmalıyız. Kısa sürede verilen kiloların tekrar alındığını unutmamamız gerekiyor. Diyetlere başlanan şu dönemde fiziksel aktivitelerinde de unutulmaması gerekiyor. Güne yumurtalı bir kahvaltıyla başlanmalı ve öğün atlanmamalıdır. Bol miktarda da su tüketilmelidir. Kilo başına 30-35 mililitre su yeterlidir. Fakat havalar ısındığı için bu miktar artırılabilir. Vücuttaki sıvı miktarının azalması metabolizmayı yavaşlatır. Sindirim, emilim, kas, doku gibi sistemlerin daha az çalışmasına neden olur. Hızlı kilo vermek metabolizmanın çalışma hızını bozacaktır. Ana öğünler mutlaka yapılmalıdır ve ara öğünler atlanmamalıdır. Ara öğünler, ana öğünlerden 2-3 saat sonra yapılmalıdır. Özellikle mevsim meyveleri, yoğurt, ayran, peynir, kuru yemiş tercih edilmelidir” dedi.

KULAKTAN DOLMA DİYET YAPMAYIN

Kontrolsüz şekilde yapılan diyetlerin kilo verdirmekten ziyade sağlığı olumsuz yönde etkilediğini belirten Mutlu Oğuz, şu ifadeleri kullandı:

“Yaz sezonuna hazırlanırken kontrolsüz şekilde yapılan diyetler sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Fit bir vücutla yaz sezonuna girmek isterken sağlık problemleri yaşamamak için yapılan diyetlere dikkat edilmesi gerekiyor. Her diyet sağlıklı kilo vermeyi sağlamaz. Kilo vermek isterken sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Kulaktan dolma diyetleri tercih etmek yerine uzmanlara başvurmakta fayda var.”



