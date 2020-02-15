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Zehirlenen sağlıkçıların yaşam savaşı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 10:57 | Son Güncelleme

Van’ın Saray ilçesinde yedikleri yemekten zehirlenen ve tipiye rağmen kendi imkanlarıyla sağlık ocağına ulaşan sağlık personellerinin bayılma anları kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Örenburç Mahallesi’ndeki sağlık ocağında görev yapan Dr. Ö.F.B. ile hemşire E.K. ve F.N, Özalp ilçesindeki bir marketten 12 Şubat 2020 günü mantar, tavuk ve sebze aldı. Alışverişten sonra yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ocağına dönen sağlıkçılar, aynı gün saat 15.30 sıralarında hemşire E. nin yaptığı mantarlı tavuk soteyi yedi. Yemek yenilir yenilmez doktor Ö.F.B. rahatsızlanırken, yarım saat içerisinde arabayla yola çıktılar. Hemşire E.K, aracı Kapıköy Sınır Kapısı’na giden anayola çıkartmasıyla rahatsızlanarak direksiyonu Dr. Ö.F.B’ye bıraktı. Hemşire E.K. direksiyonu bırakır bırakmaz kusarken, yerine geçen Ö.F.B. ise bilinci bulanık bir şekilde tipiye rağmen aracı Saray Sağlık Ocağına getirdi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dr. A.F.B hemen sağlık ocağına girerek yardım çağırırken, içeri alınan sağlıkçılar kapının önünde bayılarak yere düştü. Yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, sağlıkçılara ilk müdahale yapıldı. Özalp Devlet Hastanesine kaldırılan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Van zehir

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