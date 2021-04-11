Zehirli yılanı elleriyle yakalayıp bidona soktular!

Olay, Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 sokak üzerinde yaşandı. Sokak üzerinde top oynayan çocuklar yol üzerindeki yılanı görünce ailelerine haber verdi. Çocukların haber vermesi ile gördükleri karşısında şaşıran mahalle sakinleri bir süre yılanı izledi. Zehirli engerek yılanı olduğu öğrenilen yılanı vatandaşlardan birisi önce 30 santimlik bir çubukla yoklayıp sonra su bidonuna sokmaya çalıştı.

KUYRUĞUNDAN YAKALAYIP BİDONA SOKTU

Yılanın kafasına doğru bidonun ağzını yaklaştıran vatandaş bunda başarılı olamayınca bir başka vatandaş yılanı kuyruğundan yakalayıp bidona soktu. Yılandan önce korkan çocuklar daha sonra şişede sevdi.

DOĞAYA BIRAKTILAR

Yılan bir süre sonra doğaya tekrar bırakıldı.

Yaşanılan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

