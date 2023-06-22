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Zekeriya Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya oldu

22.06.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zekeriya Kaya ile ilgili araştırmalar 22 Haziran 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı sonrası merak konusu oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya oldu. Peki, Zekeriya Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zekeriya Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı! Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası arama motorlarında araştırılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak ediliyordu. Konuya ilişkin detaylar, Cumhurbaşkanı Atama Kararı sonrası belli oldu. Zekeriya Kaya vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya hakkında merak edilenler...

ZEKERİYA KAYA KİMDİR?

Zekeriya Kaya, Maliye Bakanlığı’nda Muhasebe Denetmenliği, Vergi Denetmenliği ve Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulundu.

Ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanlığı yaptı.

Hala Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nı yürütmekte olan Zekeriya Kaya,Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

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BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

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