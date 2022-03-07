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Zelenksiy, ulusa sesleniş konuşmasında sert ifadeler kullandı! Küfürle tehdit etti: Ukraynalı sivillere ateş eden...

07.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin 12. gününde ulusa sesleniş için kameraların karşısına geçen Vladimir Zelenskiy sert ifadeler kullandı. Vatandaşlarının güçlü olmasını ve direnişe devam etmelerini isteyen Zelenskiy’in konuşmasının sonunda “Şehirlerimizi, insanlarımızı, topraklarımızı bombalayan ve füze fırlatan her p.. bulacağız.” ifadelerini kullandı.

Zelenksiy, ulusa sesleniş konuşmasında sert ifadeler kullandı! Küfürle tehdit etti: Ukraynalı sivillere ateş eden...

Ukrayna lideri Zelenskiy, 24 Şubat’tan bu yana ülkesinde devam eden Rus işgaline karşı bir kez daha ulusuna güçlü olmaları konusunda seslendi. Rus ordularının da Ukrayna'da işlediği suçlardan dolayı cezalandırılacağını söyleyen Zelenskiy, “Ukraynalıların evlerini tahrip eden ve topraklarımızı vuran füzeler fırlatan Rus askerlerini asla affetmeyeceğiz. Ukrayna'nın her yerinde halkımız vuruldu. Silahsız insanların vurulmasını ve alt yapımızın yıkılmasını unutmayacağız” diye konuştu.

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“HUZURLU BİR YER OLMAYACAK”

Ukrinform’un aktardığı konuşmada Zelenksiy, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalininin 24 Şubat’ta başlamasından bu yana binlerce kişinin öldüğünü ve yüzlercesinin acı içinde yaşamak zorunda kaldığını hatırlattı. Yaşananları Ukrayna halkının unutmayacağını dile getiren Zelenksiy, “Bugün değil, yarın değil. Asla! Biz binlerce kurbanı acı çeken insanı unutmayacağız ve Tanrı’da unutmayacak. Affetmek yerine Yargılanma Günü” dedi.

Zelenksiy konuşmasının sonunda ise, “Ukrayna şehirlerimizi, insanlarımızı, topraklarımızı bombalayan, roket fırlatan her p... bulacağız. Bu dünyada sizin için huzurlu bir yer olmayacak ,mezar hariç." ifadelerini kullandı.

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