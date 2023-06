Zelenski'nin 'terör saldırısı' iddiası gündem yaratırken, Putin Batı'yı suçladı: Son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar vermişler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın, kontrolünde bulunan Zaporijya nükleer santraline bir ‘terör saldırısı’ düzenlemeyi değerlendirdiğini iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise Zelenski’nin iddiasını yalanladı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın Batılı müttefiklerinin son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar verdikleri değerlendirmesinde bulundu. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise yaptığı açıklamada "Yedek ordu oluşturuyoruz. Her şey planlı gidiyor. Haziranın sonuna kadar yedek ordunun, yakın gelecekte de kolordunun oluşumunu tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. İşte sıcak bölgedeki son detaylar...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin istihbarat servisinden, Rusya’nın, Zaporijya nükleer santraline yönelik bir ‘terör saldırı’ senaryosunu değerlendirdiğine dair rapor aldığını belirtti. Rusya’nın radyasyon sızıntılı bir terör saldırısı için her şeyi hazırladığını öne süren Zelenski, “Ne yazık ki, radyasyonun devlet sınırları olmadığını ve kimi vuracağının sadece rüzgarın yönüne göre belirlendiğini defalarca hatırlatmak zorunda kaldım” dedi.

Mevcut bilgi ve kanıtları tüm ortaklarla paylaşmakta olduklarını ifade eden Zelenski, “Hiçbir yerde nükleer enerji santrallerine yönelik terörist saldırılar olmamalıdır. Bu kez Kakhovka'daki gibi olmamalı, dünya uyarıldı, dolayısıyla dünya harekete geçebilir ve geçmelidir” ifadelerini kullandı.

RUSYA: BU DA BAŞKA BİR YALAN

Öte yandan Rus medyasında yer alan haberlere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenski’nin iddiasını yalanladı. Peskov, basına yaptığı açıklamasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Direktörü Rafael Grossi’nin ziyaretine dikkat çekerek, “Bu da başka bir yalan. Biliyorsunuz orada sahada IAEA ile bir temas kuruldu. IAEA tarafından oldukça yüksek bir değerlendirme yapıldı. Her şeyi, görmek istedikleri her şeyi gördüler. IAEA ile diyaloğumuz ve iş birliğimiz devam ediyor. Bu iletişimin devam etmesiyle ilgileniyoruz. IAEA da ilgileniyor. Diğer her şey bir yalan” ifadelerini kullandı.

PUTİN: BATI RUSYA İLE SAVAŞMAYA KARAR VERMİŞ

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, video konferans aracılığıyla düzenlediği Güvenlik Konseyi toplantısında Ukrayna’nın asker ve teçhizat kayıplarına ilişkin konuştu.

Ülkelerin Ukrayna’ya teçhizat sağlayabileceklerini ancak asker gücünün sınırlı olduğunu belirten Putin, "Görünen o ki Ukrayna’nın Batılı müttefikleri, son Ukraynalıya kadar Rusya ile savaşmaya karar vermişler." ifadesini kullandı.

"YEDEK ORDU OLUŞTURUYORUZ"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise son 16 günde devam eden aktif çatışmalardan sonra Ukrayna ordusunun önemli kayıplar verdiğini ileri sürerek, "Düşman, aktifliğini azalttı. Şu anda birliklerini yeniden gruplandırmakla ilgileniyor." dedi.

Bazı yönlerde Ukrayna ordusunun önemli kayıplar vermesine rağmen karşı taarruza devam edecek güce sahip olduğunu söyleyen Şoygu, Ukrayna’nın yeni taarruzuna karşı hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Şoygu, "Yedek ordu oluşturuyoruz. Her şey planlı gidiyor. Haziranın sonuna kadar yedek ordunun, yakın gelecekte de kolordunun oluşumunu tamamlayacağız." dedi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine doğrudan sözleşmeyle 114 bin kişinin alındığını ifade eden Şoygu, 50 binden fazla da gönüllünün bulunduğunu söyledi.

Bakan Şoygu, günde ortalama 1336 kişinin sözleşmeli askerlik için başvurduğunu kaydetti.

