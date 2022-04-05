Zelenskiy BMGK'ya seslendi: Güvenlik Konseyi nerede?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında, Rus ordusunun Ukrayna’nın Bucha kentinde kadın ve çocukları öldürdüğünü belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine atıfta bulunarak, “2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en kötü savaş suçları işlendi” diyen Zelenskiy, “Bucha Rusya’nın Ukrayna’daki vahşetinin sadece bir örneği” dedi.

''Güvenlik Konseyi nerede? Dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı ortada'' açıklamasında bulunan Zelenskiy, uluslararası güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini açıkladı.

Zelenskiy, Rusya ordusunu DEAŞ'a benzeterek iki grup arasında hiçbir fark olmadığını, Rus ordusunu DEAŞ'tan ayıran tek şeyin Rusya'nın BMGK üyesi olması olduğunu söyledi.

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