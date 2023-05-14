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Zelenskiy'den Berlin ziyareti! O soruya dikkat çeken yanıt 'Bunu yapacak ne zamanımız ne de gücümüz var'

14.05.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Berlin'de bir araya geldi. Scholz ve Zelenskiy, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, Rus topraklarına saldırmadıklarını, meşru topraklarını kurtardıklarını söyledi.

Zelenskiy'den Berlin ziyareti! O soruya dikkat çeken yanıt 'Bunu yapacak ne zamanımız ne de gücümüz var'

Berlin’i ziyaret eden Zelenskiy Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’da yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Olaf Scholz tarafından Başbakanlık Binası önünde askeri törenle karşılandı.

Başa baş ve heyetler arasında görüşmelerin ardından Scholz ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

"MEŞRU TOPRAKLARIMIZI KURTARIYORUZ"

Zelenkiy, Ukrayna'nın Rus topraklarına saldırıp saldırmayacağına ilişkin bir soruya, “Rus topraklarına saldırmıyoruz. Meşru topraklarımızı kurtarıyoruz. Bunu yapacak ne zamanımız ne de gücümüz var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin işgal edilen topraklarını geri almak için karşı saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.

"SAVAŞ UÇAĞI KOALİSYONU OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Savaş uçakları talebinin Scholz ile yapacağı görüşmenin ikinci bölümünde ele alınacağını aktaran Zelenskiy, "Şimdi bir savaş uçağı koalisyonu oluşturmak için çalışıyoruz.” dedi.

Zelenskiy, bunun ziyaretler gerçekleştirdiği Avrupa ülkeleriyle yaptığı görülmelerde ele alındığını belirterek, Alman muhataplarına da bu konuda kendilerine destek vermesi çağrısında bulunacağını kaydetti.

Bu konunun koordine edilmesinin Ukrayna için önemli olduğunu aktaran Zelenskiy, Rusya’nın şu anda hava sahasında bir üstünlüğe sahip olduğunu ve bunu değiştirmek istediklerini vurguladı.

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"SAVAŞ ADİL BARIŞ İLE BİTMELİ"

“Hepimiz bu savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz ama adil bir barışla bitmeli.” diyen Zelenskiy, barışın temelinin savaşın gerçekleştiği Ukrayna’nın barış formülü olması gerektiğini ifade etti.

Bir barış planına ilişkin girişimi Endonezya’da G20 Zirvesi kapsamında tanıttığını aktaran Zelenskiy, bu konuda tüm önerileri dinlemeye hazır olduklarını ancak bunun kendilerinin sunduğu bir platformda gerçekleşmesi gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve güvenliğinin diğer ülkelerinin toprak bütünlüğü gibi önemli olduğunu ifade ederek savaşın bu yıl sona ermesini beklediklerini kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği desteğe teşekkür etti.

BAŞBAKAN SCHOLZ: "GEREKTİĞİ SÜRECE SİZİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Zelenskiy ile ilk kez Berlin’de buluştuğu için memnun olduğunu söyledi.

Scholz Ukrayna savaşının 444 günden beri devam ettiğine işaret ederek, Ukrayna halkının boyun eğmeden Rus saldırılarına karşı çıktığını belirtti.

“Bu korkunç savaşın önemli jeopolitik sonuçları vardır.” diyen Scholz, ancak ilk önce Ukraynalıların bu savaştan etkilendiğini ve 1 milyonun üzerinde Ukraynalı mültecinin Almanya’da olduğunu anlattı.

Şansölye Scholz, Ukrayna’yı sadece insani olarak değil, siyasi, maddi ve silahlarla da desteklediklerini belirterek, “Gerektiği sürece sizi destekleyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın kendisini savunması için modern silahlarla destek verdiklerini belirten Scholz, son olarak 2,7 milyar avroluk silah paketin taahhüt ettiklerini anımsattı.

"SAVAŞIN SORUMLULARI HESAP VERMELİ"

Savaşla ilgili korkunç haberleri okuduklarını söyleyen Scholz, “Bu korkunç saldırganlık savaşının sorumluları hesap vermelidir. Dünyada hiçbir devlet başka bir ülkeye saldıramaz. Hiç kimse öldürmemeli, yağmalamamalı veya çocukları kaçırmamalıdır.” şeklinde konuştu.

Scholz, bu nedenle Rusya'nın işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için ortaklarla birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarını saldıramayacağını, Ukrayna'ya saldırının “emperyalist konseptin bir parçası olduğunu” ifade eden Scholz, şiddet kullanarak sınırların değiştirilemeyeceğini söyledi.

Scholz, Rusya’nın Ukrayna’dan askerini çekmeden ihtilafın sona ermeyeceğini belirtti.

Zelenskiy ve Ukrayna halkına bugün Aachen kentinde Uluslararası Şarlman Ödülü’nün verileceğini kaydeden Scholz, Zelenskiy ile birlikte uçakla Aachen’e geçecekleri bilgisini paylaştı. (AA)

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Ukrayna Vladimir Zelenskiy

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